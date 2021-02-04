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Сводка новостей от 4 февраля 2021

В Белграде началась подготовка к созыву Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви
Сербские архиереи соберутся 18 февраля в крипте собора святителя Саввы, чтобы избрать своего нового Предстоятеля…

Герб Сербской Православной ЦерквиАрхиерейский Собор, на котором 18 февраля 2021 года должен быть избран новый Предстоятель Сербской Православной Церкви, скорее всего, впервые пройдет в крипте собора святителя Саввы в Белграде. Об этом сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Дабро-Боснийский Хризостом, передаёт Православие.Ru.

Сейчас рассматриваются три места для организации работы Собора, и окончательное решение будет принято Священным Синодом 10 февраля.

По словам владыки Хризостома, само проведение Собора может оказаться под вопросом только в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, что помешает большому числу архиереев прибыть на собрание.

Согласно действующему уставу Сербской Православной Церкви в выборах Патриарха принимают участие все действующие епархиальные и викарные епископы. Таковых в настоящий момент насчитывается 43 человека.

Обычно заседания Архиерейских Соборов проходят в здании Патриархии на улице Короля Петра, 5 в Белграде, но в этот раз особую роль играет и фактор санитарных требований, которые легче соблюсти в более просторном помещении.

В нижнем храме собора Св. Саввы места намного больше и там можно обеспечить работу Собора с соблюдением даже самих строгих санитарных мер.

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В Белграде началась подготовка к созыву Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви
Сербские архиереи соберутся 18 февраля в крипте собора святителя Саввы, чтобы избрать своего нового Предстоятеля...

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