Сербские архиереи соберутся 18 февраля в крипте собора святителя Саввы, чтобы избрать своего нового Предстоятеля…

Архиерейский Собор, на котором 18 февраля 2021 года должен быть избран новый Предстоятель Сербской Православной Церкви, скорее всего, впервые пройдет в крипте собора святителя Саввы в Белграде. Об этом сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Дабро-Боснийский Хризостом, передаёт Православие.Ru.

Сейчас рассматриваются три места для организации работы Собора, и окончательное решение будет принято Священным Синодом 10 февраля.

По словам владыки Хризостома, само проведение Собора может оказаться под вопросом только в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, что помешает большому числу архиереев прибыть на собрание.

Согласно действующему уставу Сербской Православной Церкви в выборах Патриарха принимают участие все действующие епархиальные и викарные епископы. Таковых в настоящий момент насчитывается 43 человека.

Обычно заседания Архиерейских Соборов проходят в здании Патриархии на улице Короля Петра, 5 в Белграде, но в этот раз особую роль играет и фактор санитарных требований, которые легче соблюсти в более просторном помещении.

В нижнем храме собора Св. Саввы места намного больше и там можно обеспечить работу Собора с соблюдением даже самих строгих санитарных мер.

Русская линия