Епископ Барышевский Виктор: Нас с вами постепенно приучают к осознанию, что содомия — это нормально

Викарий Киевской митрополии, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в своём Телеграмм-канале прокомментировал информацию о намерении Министерства здравоохранения Украины потратить миллионы гривен из государственного бюджета на «биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году», сообщает СПЖ.

Опрос под названием «Биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году» должен состоять из 31-го этапа, за каждый из которых будет проводиться 100% оплата. Конечный срок подачи заявок от желающих провести исследование — 5 марта, сроки выполнения заказа — до 15 ноября.

По мнению иерарха, дело даже не в том, что Минздрав бездарно тратит деньги украинских налогоплательщиков, которым можно было бы найти более рациональное применение, а «в том, что нас с вами постепенно приучают к осознанию, что противоестественные отношения между мужчинами и между женщинами является нормой, что они свидетельствуют о „высоком цивилизационном сознании“».

Владыка отметил, что сам факт агрессивного навязывания идеологии содомии и нежелание её сторонников вступить в дискуссию и выслушать противоположную точку зрения свидетельствует «об отсутствии убежденности в собственной правоте».

«В конце концов, следует напомнить, что мы живём в мире, культура которого была сформирована установившимися, аксиоматическими принципами, одним из которых является принцип, что брак возможен только между мужчиной и женщиной. Закон Божий всегда был и продолжает быть в основе современной цивилизации, и упорные попытки разрушить его свидетельствуют о построении „новой“ цивилизации, где уже не предусмотрено места христианской морали и христианам вообще», — резюмировал иерарх УПЦ.

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