Екатеринбургская епархия вынуждены была опровергнуть появившиеся в Интернете лживые слухи о якобы готовящемся силовом освобождении Среднеуральского монастыря от тех раскольников, который до сих пор удерживают обитель, сообщает Интерфакс.

«Екатеринбургская епархия не может знать доподлинно о причинах панических страхов, царящих среди последователей бывшего схиигумена, поскольку не давала к ним поводов. У епархии нет ни намерений кого-то захватывать, ни возможностей это сделать», — отметили в пресс-службе епархии.

«Екатеринбургская епархия к силовым структурам с просьбой брать штурмом монастырь не обращалась. Источник возникшей паники не имеет отношения к Екатеринбургской епархии», — заявил секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

В пресс-службе также добавили, что недостоверны и полностью лживы распространяемые слухи о планах епархии «похитить антиминсы». В епархии заметили, что антиминсы и так принадлежат ей, хотя в настоящее время «незаконно удерживаются отлученным от Церкви» Романовым и другими извергнутыми из сана священнослужителями.

«Мы не можем „похитить“ антиминсы, они и так наши. Лучше попросите сфотографировать антиминс или даже просто на словах рассказать, чья на этих антиминсах стоит подпись. Тогда станет понятно, что антиминсы уже похищены», — добавил священник, пояснив, что на антиминсе традиционно стоит подпись епископа, который его освящал, что и говорит о принадлежности этой святыни епархии.

По данным пресс-службы, в январе 2021 года Екатеринбургская епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь в качестве отдельного юридического лица. До этого деятельность монастыря проходила через юридическое лицо Екатеринбургской епархии.

«В свое время Среднеуральский монастырь не зарегистрировался в органах юстиции, поскольку его насельники страшились принятия налоговых документов учёта и предпочитали минимизировать количество каких-либо документов», — пояснили в епархии. Теперь же статус монастыря приводят к должному каноническому и юридическому порядку, что обычно происходит сразу после постановления Синода об открытии новой обители.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что руководителем монастыря с 2005 года «канонически, а теперь и формально-юридически» является игумения Варвара (Крыгина)".

Русская линия