Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что президент Украины не читал ни законов, ни конституции…

Виктор Медведчук: Закрыв наши телеканалы, Зеленский встал на стезю диктатуры и узурпации власти, но это ему не поможет

Решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK показывает, что он встал на стезю диктатуры и узурпации власти. Такое мнение выразил в среду глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.

«Господин Зеленский, видимо, не читал ни законов, ни конституции, даже не видимо, а точно. После всех историй с Конституционным судом, сегодня и с закрытием каналов, человек встал на стезю диктатуры и узурпации власти», — сказал он.

По мнению Медведчука, Зеленский стал понимать, что рейтинг его партии «Слуга народа» уничтожается, пока есть показывающие правду о происходящем в стране телеканалы. «Поэтому он пошёл на эти крайне преступные действия, которые нарушают конституцию и действующее законодательство, действует вопреки здравой логике. Я уже не говорю о свободе слова», — добавил он.

«Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым», — сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия.

По его словам, есть «все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре». «Мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский не достоин этой должности и почему процедура импичмента должна быть начата», — добавил он.

Медведчук заявил о наличии всех «доказательств и аргументов». «И мы их представим, касающиеся его грубейшего нарушения Конституции, законов, осуществления действий, в которых есть признаки ряда составов преступлений», — заключил он.

Русская линия