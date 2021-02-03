Главный врач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича в Москве Александр Мясников в эфире «Национальной службы новостей» назвал медицинские маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и предложил отменить неэффективный масочный режим в стране, сообщает НСН.

«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Обычные — это вообще. Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем», — отметил он.

Врач также выступил против ношения перчаток. «Коронавирус — это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадёт в организм. Этот путь доказано не существует. Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального», — объяснил Мясников.

Вместо этого он посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идёт о группе риска: пожилых людях или беременных», — заключил специалист.

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