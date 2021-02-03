Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2021

Александр Мясников: «Что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет»
Главный врач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича выступил за отмену масочного режима…

Медицинские маскиГлавный врач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича в Москве Александр Мясников в эфире «Национальной службы новостей» назвал медицинские маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и предложил отменить неэффективный масочный режим в стране, сообщает НСН.

«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Обычные — это вообще. Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем», — отметил он.

Врач также выступил против ношения перчаток. «Коронавирус — это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадёт в организм. Этот путь доказано не существует. Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального», — объяснил Мясников.

Вместо этого он посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идёт о группе риска: пожилых людях или беременных», — заключил специалист.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

15 лет без отца Иоанна (Крестьянкина)
В Печорском монастыре пройдут торжества, посвященные 15-летию со дня отшествия ко Господу псковского старца...

Могло быть хуже
Отказ России от второго локдауна привёл к тому, что российская экономика просела в два раза меньше, чем экономика Европы...

В «ПЦУ» мечтают переименоваться в УПЦ
Украинские раскольники во главе с Думенко настаивают на том, что каноническая УПЦ должна сменить название...

При поддержке новой Администрации США и в надеже на поддержку националистов
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал серьёзный политический кризис на Украине, запретив стразу три оппозиционных телеканала «Оппозиционной платформы — За жизнь»...

В Москве пройдёт первая в 2021 году православная ярмарка «Артос»
В этом году она вынужденно откроется не в КВЦ «Сокольники», а в Даниловском ивент-холле столицы...

Александр Мясников: «Что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет»
Главный врач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича выступил за отмену масочного режима...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Максима Грека...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика