Александр Мясников: «Что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет»
Главный врач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича выступил за отмену масочного режима…
Главный врач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича в Москве Александр Мясников в эфире «Национальной службы новостей» назвал медицинские маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и предложил отменить неэффективный масочный режим в стране, сообщает НСН.
«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Обычные — это вообще. Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем», — отметил он.
Врач также выступил против ношения перчаток. «Коронавирус — это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадёт в организм. Этот путь доказано не существует. Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального», — объяснил Мясников.
Вместо этого он посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идёт о группе риска: пожилых людях или беременных», — заключил специалист.