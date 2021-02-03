Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2021

Могло быть хуже
Отказ России от второго локдауна привёл к тому, что российская экономика просела в два раза меньше, чем экономика Европы…

BloombergЕсли бы российские власти с тем же энтузиазмом, что и во время первого карантина, взялись за борьбу с коронавирусом, и объявили второй локдаун, ситуация в российской экономике была бы просто катастрофической. Она и сейчас не предвещает ничего хорошего, но всё познаётся в сравнении.

Так, иностранное агентство Bloomberg отмечает, что российская экономика меньше многих других стран мира пострадала от пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает Газета.Ru.

По данным агентства, спад ВВП России в прошлом году составит 3,1%, что более чем вдвое меньше показателя еврозоны, где сокращение экономики может составить 7,3%.

При этом аналитики прогнозировали падение российского ВВП на 3,7%.

Как пишет агентство, причиной хороших показателей может быть решение правительства не вводить локдаун во второй половине 2020 года.

Ранее Международный валютный фонд также улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году. МВФ ожидает, что в этом году российский ВВП вырастет на 3%, а в 2022 году ускорится до 3,9%.

В ноябре 2020 года фонд предсказывал, что экономика России в 2021 году вырастет только на 2,5%.

Русская линия

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