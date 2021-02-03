На Украине разразился очередной политический кризис. Стремительно теряющий поддержку украинцев президент Зеленский решил пойти ва-банк и, заручившись поддержкой новой Администрации США, запретил работу в стране сразу трёх оппозиционных каналов — «112 Украина», ZIK и NewsOne, введя попутно санкции против их владельца — депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, сообщает ТАСС.

В ответ фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде решила инициировать импичмент Зеленскому. Об этом заявил в среду с трибуны парламента сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович. «Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому», — объявил он.

Депутат добавил, что из-за принятых в ночь на среду санкций «граждане Украины проснулись в другой стране, так как впервые за историю независимости власть выключила три ведущих информационных канала». «Власть Зеленского хочет закрыть рот тем, кто несёт правду. Зеленский бросил вызов народу и европейскому будущему», — подчеркнул Рабинович. Сопредседатель партии пообещал, что ОПЗЖ будет отстаивать свои права. «Вы не закроете рот оппозиции», — заключил он.

Позже в интервью телеканалу «Россия-24» Рабинович отметил, что, с учётом действующего законодательства Украины, проведение процедуры импичмента практически невозможно. «Но не действовать в этой плоскости мы не можем. Мы не можем не прочертить своё отношение к действующему гаранту, который растоптал Конституцию. Я думаю, что импичмент — это будет только одна маленькая составляющая наших ответных действий», — пояснил он.

На что рассчитывает Зеленский, понять несложно. Всеми своими действиями он демонстрирует украинским националистам, что он свой. Однако, таким образом Зеленский окончательно теряет поддержку в центральной и восточной Украине, голоса жителей которых и помогли ему одержать победу на выборах. Кроме того, не следует забывать, что на после ненависти к России и поддержки украинского национализма работает и партия Порошенко, который теперь конкурирует с Зеленским.

Русская линия