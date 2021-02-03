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Сводка новостей от 3 февраля 2021

15 лет без отца Иоанна (Крестьянкина)
В Печорском монастыре пройдут торжества, посвященные 15-летию со дня отшествия ко Господу псковского старца…

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)5 февраля 2021 года в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пройдут торжества, посвященные 15-летию со дня отшествия ко Господу старца Иоанна (Крестьянкина), который около 40 лет подвизался в обители, сообщает Православие.Ru.

В день торжеств прихожане и паломники монастыря встретят уникальные иконы XVIII века, которые были похищены гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны из Псково-Печерского монастыря и уже в нынешнее время найдены и переданы митрополиту Псковскому Тихону секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. После Божественной Литургии всем прихожанам и гостям монастыря раздадут книги отца Иоанна и угощение.

Богослужения в Михайловском храме

Ранняя литургия

05:30: Исповедь

05:40:Часы

06:00: Ранняя Божественная литургия

По её окончании — панихида и раздача угощений

Поздняя литургия

09:30: Исповедь

09:40:Часы

10:00: Торжественная встреча икон XVIII в., похищенных во время Великой Отечественной войны из монастыря.

10:00: Поздняя Божественная литургия.

По её окончании — лития и раздача угощений

Доступ в Богом зданные пещеры

09:00−15:00: открытый доступ к месту упокоения архимандрита Иоанна в Богом Зданных пещерах и в мемориальную келью старца.

5 февраля в 10:00 на Youtube-канале Псковской митрополии состоится прямая трансляция Божественной литургии и возвращения похищенных из монастыря икон в родную обитель.

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15 лет без отца Иоанна (Крестьянкина)
В Печорском монастыре пройдут торжества, посвященные 15-летию со дня отшествия ко Господу псковского старца...

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