Украинские раскольники во главе с Думенко настаивают на том, что каноническая УПЦ должна сменить название…

Украинские раскольники продолжают быть верными себе и пытаются отнять у других то, что им не принадлежит и никогда не принадлежало. Так, в «ПЦУ» вновь заявили о том, что каноническая Украинская Православная Церковь якобы не может носить своё название и должна переименоваться.

На сайте этой структуры было опубликовано заявление по поводу ситуации вокруг закона № 2662-VIII от 20 декабря 2018 года, который нарушение Конституции обязывает каноническую Украинскую Православную церковь сменить название.

В заявлении высказана «серьёзная озабоченность» возможной отменой антицерковного закона. В «ПЦУ» убеждены, что «речь идёт о прямом подкупе или другом коррупционном влиянии» на суд «политиков пророссийского направления, сторонников Московского патриархата». Причём информацию для подобных обвинений «архиереи ПЦУ» почерпнули из неких «открытых источников».

Думенко и его сторонники считают, что «гибридный агрессор» якобы «использует прямое или косвенное влияние на отдельных судей с целью принятия ими решений, разрушающих государственную независимость Украины». Каким образом сохранение Церковью имени УПЦ, действующее с 1990 года, может разрушить независимость Украины, в «ПЦУ» не уточнили.

В заявлении раскольники называют УПЦ «митрополией Московского Патриархата в Украине» и переживают, что её религиозные организации «не могут вносить изменения в Единый государственный реестр, не могут изменить указанных в реестре руководителей на других, не могут регистрировать новые религиозные организации».

В связи с этим ПЦУ призывает «государство и международных партнёров Украины обратить внимание на указанные потенциальные угрозы и не допустить их осуществления». В заключение Думенко и «иерархи» призвали УПЦ «не надеяться на князи», а последовать томосу и начать с «ПЦУ» конструктивный диалог.

Комментируя это заявление, глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов отметил, что люди «в Церкви должны последовать за Христом, а не за томосом!» К тому же, напомнил он, в томосе, за которым «ПЦУ» призвал последовать каноническую Украинскую Православную Церковь, о ней нет ни одного упоминания, а «только СЦУ и ПЦУ».

Русская линия