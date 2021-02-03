В этом году она вынужденно откроется не в КВЦ «Сокольники», а в Даниловском ивент-холле столицы…

В Москве пройдёт первая в 2021 году православная ярмарка «Артос»

9−14 февраля 2021 года в Даниловском ивент-холле Москвы в рамках XX международного фестиваля «Артос» состоится первая в этом году православная ярмарка. Традиционно эта выставка проходила в КВЦ «Сокольники», но вынуждена была переехать, сообщает Интерфакс.

«Мы поменяли место проведения вынужденно, поскольку в павильоне № 2 КВЦ „Сокольники“, на нашей традиционной площадке, развернут временный госпиталь для больных коронавирусом», — пояснил глава оргкомитета фестиваля «Артос» Алексей Токарев.

На ярмарке будут представлены более 200 участников, включая монастыри и храмы из всех регионов России и стран СНГ. Там можно будет приобрести иконы, духовную литературу, ювелирные изделия и церковную утварь. Также посетителей ждет большой выбор монастырского масла и солений, меда и продуктов пчеловодства, лечебных мазей, чая и травяных сборов. Гостям ярмарки предложат качественные и экологически чистые фермерские продукты, сладости, товары для здоровья, изделия народных промыслов, одежду из натуральных тканей.

Удобное расположение в историческом месте столицы возле Данилова монастыря позволяет легко добраться до ярмрки даже в час пик, подчеркивают организаторы. Кроме того, от метро «Тульская» будут курсировать бесплатные маршрутные такси.

Ярмарка пройдет с соблюдением всех санитарных норм, связанных с пандемией коронавируса.

Русская линия