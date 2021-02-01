Сразу несколько резонансных решений в области «гендерной политики», принятых новым президентом США Джо Байденом и его администрацией, только усугубят раскол в американском обществе, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает журнал «Фома».

Как сообщил Владимир Легойда у себя в Telegram-канале, «по всей видимости, новая администрация президента США взяла курс на моральную трансгендерную революцию в американском обществе».

Представитель Церкви пояснил, что за последнее время новые власти США приняли сразу несколько «резонансных» решений в области «гендерной политики».

«Так, Джо Байден выдвинул кандидатуру трансгендера Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения. Если Сенат утвердит данную кандидатуру, это будет первый трансгендер, занявший федеральный пост в США», — написал Владимир Легойда.

Кроме того, добавил глава Синодального отдела, в понедельник 25 января Джо Байден подписал исполнительный указ, отменяющий политику администрации Дональда Трампа, ограничивающую службу трансгендеров в армии, «заявив, что США „безопаснее“, когда каждый может служить».

«Ещё один исполнительный указ, подписанный президентом Байденом в среду, заставит школы разрешить биологическим мальчикам, которые идентифицируют себя как девочки, соревноваться в женском спорте», — добавил Владимир Легойда.

«Совершенно непонятно, чем обусловлена необходимость принятия решений, которые ожидаемо вызовут критику среди представителей консервативной части христиан США и представителей иных религий. Как это может способствовать консолидации общества, которое, как всем известно, остаётся разделенным после недавних выборов?» — выразил недоумение в этой связи Владимир Легойда.

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