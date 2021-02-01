Константинопольский Патриарх Варфоломей, которого в Греции некоторые журналисты с гордостью именуют «зелёным Патриархом», приветствуя участников IV Экологического саммита в Халки, полностью оправдал это прозвище, увязав тему пандемии коронавируса с неуважительным отношением людей к окружающей природе.

Такое «зелёное богословие» давно свойственно Патриарху Варфоломею. Наши читатели могут составить о нём своё представление, ознакомившись с посланием главы Фанара целиком (текст документа был опубликован на портале «OrthodoxTimes»):

«Дорогие друзья и дорогие слушатели, уважаемые докладчики, гости и участники!

Для меня особая честь приветствовать вас на этом открывающем вебинаре нашего саммита в Халки, который является четвертым в серии мероприятий по экологической ответственности и устойчивому развитию.

Эти саммиты следуют давней традиции почти трех десятилетий. Они названы в честь острова Халки, расположенного всего в нескольких минутах езды на пароме от Стамбула, Турция, места, имеющего огромное значение для Вселенского патриархата, поскольку на вершине холма этого острова, известного как «Холм надежды», расположено историческое и великолепное здание Патриаршей богословской школы, которая молчала ровно 50 лет, начиная с конца учебного 1970−1971 года.

Но этот год — и этот конкретный саммит — необычен во многих отношениях, не в последнюю очередь из-за болезненного воздействия Covid-19 на жизнь и взаимодействие людей. Именно поэтому мы хотели посвятить серию дискуссий взаимосвязи и связям между пандемией и изменением климата.

Мы особенно гордимся присутствием выдающихся лидеров, мыслителей и экспертов, которые разделяют одно и то же видение и одну и ту же цель, одну и ту же молитву и одно и то же обещание, а именно — исцеление уязвимых человеческих жизней и раненой планеты.

Наши усилия в течение последних трех десятилетий были сосредоточены на содействии диалогу и сотрудничеству между всеми конфессиями и всеми дисциплинами в стремлении внести свой вклад в осведомленность и изменения в отношении экологического кризиса.

Встречи на высшем уровне в Халки стали жизненно важным шагом в этом диалоге и партнерстве. Мы убеждены, что любая реальная надежда обратить вспять изменение климата требует радикального изменения нашего восприятия и отношения к миру.

Однако часть проблемы заключается в нашем нежелании идти на жертвы ради других и земли. Мы призваны различать то, что мы хотим, и то, что нам нужно, или — что более важно — то, что нужно миру в первую очередь.

Мы должны быть готовы к дорогостоящей капитуляции и самопожертвованию. Как говорит пророк Давид в книге Самуила: «я не принесу Господу Богу моему жертвы, которая мне ничего не стоит». Такая жертва является фундаментальной религиозной и духовной ценностью. Это также фундаментальный моральный и экзистенциальный принцип.

В то же время, как и климатический кризис, Covid-19 также преподал нам бесценный урок о важности слушать и учиться друг у друга. Быть достаточно скромным, чтобы заботиться и делиться друг с другом. «Любить ближнего, как самого себя», чтобы все имели жизнь — и «жизнь в изобилии».

Этот беспрецедентный кризис показал силу и ценность любви и солидарности, которые превосходят человеческие стандарты и несут печать Божьей благодати. Пандемия напомнила нам, что мир больше, чем наши личные заботы и амбиции, больше, чем наши церкви и религиозные общины, больше, чем наши политические силы и национальные интересы.

В период этого глобального кризиса — с обязательными ограничениями и блокировками; с приостановкой движения и путешествий; с закрытием заводов и сокращением промышленности — мы наблюдали уменьшение загрязнения и загрязнения атмосферы. Нам напомнили, что не может быть подлинного прогресса, основанного на разрушении природной среды.

Более того, в ходе недавних исследований стало очевидным, что постоянное и чрезмерное «вторжение» человечества в природу, сопровождающееся обширным незаконным оборотом диких животных и разрушением природных экосистем, вырубкой лесов, урбанизацией, интенсивным земледелием и рассеиванием химических загрязняющих веществ, а также глобализацией и растущей взаимосвязанностью, ответственны за быстрое распространение инфекционных заболеваний и вирусов от животных к животным, включая человека. Неслучайно, что рост числа заболеваний, переносимых дикой природой, происходит одновременно с растущим человеческим посягательством на природу и быстро меняющимся климатом. Пандемия-это не акт «мести» со стороны Бога, но это отчаянный призыв к гораздо более уважительному отношению к природе со стороны всех нас.

Мы молимся прежде всего о том, чтобы Бог любви и милосердия, Творец неба и земли, Создатель всего видимого и невидимого, врач наших душ и тел, дал покой погибшим, укрепил больных в их страданиях, утешил их родных и близких, поддержал самоотверженное служение медицинских и необходимых работников.

Это время скоро пройдет; пандемия постепенно утихнет; Бог исцелит все раны. Весна уже витает в воздухе. Пусть все мы выйдем, открыв измерение глубины во всех вещах, пережив «благое преображение» и оценив ценность Божественных даров жизни и здоровья, а также жертвенности и солидарности.

Мы искренне надеемся, что обсуждения и дискуссии на четвертом саммите в Халки откроют новые и плодотворные пути информирования и сотрудничества друг с другом. Независимо от того, участвуете ли вы «вживую» или слушаете запись, мы молимся, чтобы все вы получили вдохновение начать новые и жизненно важные пути для подлинного обращения сердец и умов.

Да благословит вас всех Господь!"

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