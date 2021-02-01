После рождественских каникул в стенах Киево-Печерской Лавры возобновились молодёжные встречи, в ходе одной из которых глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях и доцент Киевской духовной академии епископ Барышевский Виктор рассказал молодым людям о статусе самоуправления канонической Церкви на Украине, сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры.

Архипастырь рассказал молодым участникам о причинах раскола, получении Благословенной Грамоты Патриарха Алексия II или Томоса (т. е. торжественного акта, документа) о независимости и самостоятельности в управлении УПЦ.

«Мы говорим о 30-летии независимости нашей Церкви, — начал свой исторический экскурс епископ Виктор. — Но она существует не 30 лет, она берёт своё начало с Владимирова Крещения Киевской Руси 988 года. В разные периоды она носила разные названия. После революции XIX века она называлась Экзархатом, а с 1990 года имеет свое настоящее название — Украинская Православная Церковь».

Далее владыка Виктор вкратце объяснил причины раскола, а также, почему был выбран и утверждён существующий церковный статус УПЦ:

«После выборов Патриарха в Москве бывший митрополит Киевский Филарет резко изменил свою риторику и единолично начал торпедировать вопрос об автокефалии УПЦ. Под его авторитарным давлением было принято обращение к Русской Православной Церкви о немедленной автокефалии, но вскоре наши архиереи начали отзывать свои подписи, за что были сразу наказаны.

Относительно автокефалии тогда были разные позиции, настроения и взгляды. И это можно понять, ведь мы живем в таком разнообразном государстве. Мы разные и имеем право иметь разное видение и отношение к прошлому, настоящему и будущему.

Сейчас УПЦ имеет такой статус, который удовлетворяет всех её верных. Главное, что нас объединяет и делает едиными — Господь наш Иисус Христос. Как говорил Блаженный Августин, «если Христос на первом месте, то все остальное будет на своем месте». Если мы живем в Церкви, то для нас Бог превыше всего. Где бы мы не родились, мы любим свою земную Родину. Все мы имеем разное наследие, но должны не делится, а объединятся во Христе, чтобы идти путем спасения.

Можно принимать различные решения, но если они не на пользу Церкви, противоречат ее канонам и неправильны, то простой верующий народ это чувствует. И как бы не был тогда уверен в себе влиятельный Филарет, его не поддержало большинство".

Русская линия