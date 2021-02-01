«Храм небольшой, но очень уютный. Самое главное, что он восстановлен в историческом здании Адмиралтейства. Мы продолжаем восстанавливать наше наследие», — сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия и освящения отреставрированного домового храма святителя Спиридона Тримифунтского в здании Главного Адмиралтейства, сообщает Интерфакс.

Чин освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службе присутствовали главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Храм в здании Адмиралтейства — объект исторического наследия. Он был построен в 1821 году по проекту Огюста Монферрана. В том же году храм освятили в память о дне рождения Императора Александра I, приходившегося на день святителя Спиридона.

Святитель Спиридон Тримифунтский — святой, которого всегда особо почитали в России. Считалось, что святитель помогает в мирских делах и новых начинаниях, поэтому настоятель адмиралтейского храма традиционно освящал все построенные в Санкт-Петербурге корабли.

В 1858 году домовый храм Адмиралтейства получил статус собора. До 1917 года здесь был один из лучших в столице хоров. Этот хор ежегодно 17 ноября пел на панихиде по морякам, павшим в Синопском и Цусимском сражениях.

13 ноября 1920 года храм был закрыт и вновь открыт в 2013-м. Реставрационные и восстановительные работы проводились с марта 2019 года по приказу главкома ВМФ России.

Русская линия