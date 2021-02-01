В Албанской Православной Церкви выступили с опровержением недавнего заявление главы украинских раскольников Епифания Думенко о том, что в ближайшее время Албанская Церковь якобы может признать «ПЦУ», сообщает Orthochristian.com (английская версия портала Православие.Ru).

В канцелярии Блаженнейшего Архиепископа Албанского Анастасия заявили, что не знают, откуда Думенко черпает эту информацию. «Я удивлен, услышав эту новость, — сказал представитель Канцелярии. — Я не знаю, откуда это берётся».

Как известно, Архиепископ Анастасий и Синод Албанской Церкви ранее сделали несколько резких заявлений с критикой односторонних действий Константинопольского Патриархата на Украине, в том числе в письмах самому Патриарху Варфоломею.

«Всё, что имеет отношение к этому вопросу, находится на нашем сайте, включая заявления, которые наша Церковь делала раньше. Здесь нет ничего нового, чтобы что-то добавить. Также вы можете увидеть там те заявления, которые делал Архиепископ, и там есть позиция Православной Церкви по этому вопросу. С тех пор ничего не изменилось», — подчеркнул представитель Канцелярии Албанской Церкви.

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