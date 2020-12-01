Глава Кабмина Украины на встрече с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле заявил, что правительство финансирует «ПЦУ»…

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство отмечает «активную социальную деятельность» «ПЦУ» и предоставляет этой структуре «полную социальную и экономическую поддержку». Об этом он сказал Константинопольскому Патриарху Варфоломею во время встречи в Стамбуле 30 ноября 2020 года, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Глава Кабмина назвал «ПЦУ» надежным партнером государственных институтов и добавил, что «государство со своей стороны поддерживает активную социальную деятельность церкви и предоставляет ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку», — говорится в сообщении.

Кроме того, Д. Шмыгаль подчеркнул, что функционирование ставропигии Фанара в Киеве стало «важным фактором развития религиозных процессов в Украине», и выразил надежду, что Патриарх Варфоломей приедет в Украину.

Следует заметить, что ранее о финансировании «ПЦУ» через создание т.н. Митрополичьего фонда Православной церкви Украины заявил Государственный секретарь США Майкл Р. Помпео. На сайте «ПЦУ» прямо указывается, что фонд был представлен в США ещё в октябре 2019 года, и позже М. Помпео поручил своей команде сформировать рабочую группу, в которую должны войти представители Государственного департамента и Посольства США в Украине. «При содействии Госдепа фонд планирует реализовать ряд социальных проектов, в том числе направленных на реинтеграцию Донбасса», — говорится в сообщении.

В соцсетях началось активное обсуждение откровенного заявления украинского чиновника. В частности, эксперты обратили внимание, что за последние полгода из официальных источников «ПЦУ» не сообщалось ни о каком примере социальной или благотворительной деятельности этой религиозной организации.

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