Архиепископ Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасий столкнулся с новыми проблемами со здоровьем через несколько дней после того, как он был выписан из отделения интенсивной терапии афинской больницы Евангелисмос в связи с выздоровлением от COVID-19, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на издание Оrthodox times.

25 ноября 2020 года у архиепископа Анастасия был субфебрильная температура и слабость, что беспокоило его родственников и соратников, которые сразу же обратились к врачам.

Как сообщает Iefimerida. gr, утром 27 ноября группа экспертов посетила архиепископа Анастасия в его доме в Психико, чтобы проверить и оценить состояние здоровья Предстоятеля Албанской Православной Церкви, за которым необходимо внимательно следить, поскольку архиепископу 91 год, и у него имеются проблемы со здоровьем.

Отмечается, что архиепископ Тираны, Дурреса и всей Албании Анастасий был выписан из госпиталя Евангелисмос 23 ноября, после 12-дневной госпитализации в отделении интенсивной терапии под наблюдением группы врачей под руководством профессора Анастасии Котаниду.

Согласно новому медицинскому бюллетеню, у архиепископа Анастасия 11 ноября был получен положительный результат на COVID-19, а после его выписки врачи проинструктировали его и рекомендовали оставаться на карантине дома, соблюдая все предписанные инструкции и необходимое лечение.

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