Владыка пребывал на покое при храме Ризоположения на Донской улице Москвы…

1 декабря 2020 года, на 83-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Иов (Тывонюк), пребывавший на покое при храме Ризоположения на Донской улице Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Соболезнования выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митрополит Иов (в миру — Дмитрий Яковлевич Тывонюк) родился 6 ноября 1938 г. в пос. Почаев Кременецкого района Тернопольской области в крестьянской семье. После завершения школьного образования был послушником в Почаевской лавре, а затем в течение года нес послушание в Свято-Троицком Балтском монастыре Одесской епархии.

В 1957 г. поступил в Киевскую духовную семинарию. С 1958 г. проходил службу в рядах Советской армии. После военной службы продолжал учебу в Одесской духовной семинарии, которую окончил в 1965 г. и поступил в Московскую духовную академию.

В 1967 г. зачислен в число братии Троице-Сергиевой лавры. 20 июня 1968 г. пострижен в монашество с именем Иов в честь прп. Иова Почаевского и 18 июля того же года митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом рукоположен во иеродиакона.

В 1969 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 1 июня того же года митрополитом Пименом рукоположен во иеромонаха и определен настоятелем Воскресенского храма г. Читы.

В 1970−73 гг. обучался в аспирантуре при Московской духовной академии. С 1971 г. — референт, а затем заведующий канцелярией Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В 1974 г. возведен в сан игумена. 26 декабря того же года возведен в сан архимандрита.

3 января 1975 г. хиротонисан во епископа Зарайского, викария Московской епархии. Хиротонию в Богоявленском Патриаршем соборе в Москве совершили Святейший Патриарх Пимен, митрополиты Киевский и Галицкий Филарет, Тульский и Белевский Ювеналий, архиепископы Волоколамский Питирим, Дмитровский Владимир, епископы Подольский Серапион, Курский и Белгородский Хризостом. Епископу Иову было поручено управление Патриаршими приходами в Канаде и временно в США.

19 июля 1976 г. освобожден от управления Патриаршими приходами в Канаде и временно в США, назначен заместителем председателя ОВЦС. В 1979 г. (с 5 по 9 июня) возглавил паломническую группу Русской Православной Церкви при поездке во Святую Землю.

23 декабря 1980 г. включен в состав Комиссии Священного Синода по подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси. 23 марта 1981 г. назначен главой делегации Московского Патриархата при посещении подворья Русской Православной Церкви в Белграде. 4 июля 1988 г. за активное участие в подготовке и проведении празднования 1000-летия Крещения Руси награжден именной панагией.

30 ноября 1988 г. определением Священного Синода назначен архиепископом Костромским и Галичским.

Определением Священного Синода от 13−14 сентября 1989 г. назначен архиепископом Житомирским и Овручским с освобождением от должности заместителя председателя ОВЦС.

5 октября 1994 г. назначен архиепископом Одинцовским, викарием Московской епархии.

С 27 декабря 1996 г. ― на Челябинской кафедре.

25 февраля 2000 г. указом Святейшего Патриарха Алексия II возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. (журнал № 12) освобожден от управления Челябинской и Златоустовской епархией и почислен на покой по состоянию здоровья. Пребывал на покое при храме Ризоположения на Донской улице г. Москвы.

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