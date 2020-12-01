Последний, третий по счёту район — Лачинский — со вторника официально перешёл под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. При этом Ереван сохранил за собой контроль над Лачинским коридором шириной пять километров, который обеспечивает связь непризнанной НКР с Арменией и не затрагивает город Шушу, сообщает РИА Новости.

20 ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский, он же последний.

Таким образом, ключевые пункты трехстороннего соглашения Россия-Армения-Азербайджан по Карабаху выполнены: в регионе развернут миротворческий контингент России, режим прекращения огня полностью соблюдается. На переданных Баку территориях проводится разминирование, а внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в свои дома.

Мирное соглашение подписано, но споры вокруг статуса региона не утихают. На прошедшей неделе сенат Франции почти единогласно принял резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Сенат осудил «военную агрессию» Баку при поддержке Анкары и призвал к немедленному выводу азербайджанских войск, а также восстановлению границ, определенных в 1994 году.

Резолюция вызвала резкую негативную реакцию со стороны Баку и Анкары. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал этот документ «клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций, с грубым нарушением норм международного права». В похожем ключе высказалась и Турция. «Эта резолюция — пример пренебрежения основополагающими принципами международного права, легитимности и справедливости по внутриполитическим соображениям», — прокомментировали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Впрочем, резолюция носит рекомендательный характер, и в министерстве иностранных дел Франции уже заверили, что Париж не признает независимость Нагорного Карабаха. Однако вопрос о будущем статусе региона по-прежнему актуален.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, с точки зрения международного права Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджана, поскольку Армения не признала независимость и суверенитет региона. Но пока, по словам Путина, решено сохранять статус-кво, положение, существующее на данный момент. Что будет дальше, возможно, предстоит думать уже будущим руководителям.

Русская линия