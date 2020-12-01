Один из архиереев Кипрской Православной Церкви заявил, что не будет сослужить своему Предстоятелю из-за признания украинских раскольников…

Митрополит Киккский Никифор: «Если Архиепископ Хризостом будет сослужить с Епифанием, у нас будет очевидный раскол. Сейчас у нас потенциальный раскол»

30 ноября 2020 года митрополит Киккский Никифор заявил, что не будет сослужить архиепископу Хризостому, если тот будет поминать Епифания Думенко, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Ромфея».

По словам митрополита Никифора, Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом признав Думенко, проигнорировал решение Священного Синода от 2019 года.

«Если Архиепископ Хризостом будет сослужить с Епифанием, у нас будет очевидный раскол. Сейчас у нас есть потенциальный раскол, но я буду поминать Архиепископа, так как он не служит с раскольниками. Буду поминать по икономии», — отметил митрополит Никифор.

Он напомнил, что архиепископ Хризостом и митрополит Пафоский Георгий девять лет не сослужили с митрополитом Лимасольским Афанасием. «Девять лет Церковь это терпела, почему же теперь такая строгость?», — спрашивает владыка.

Митрополит Никифор подчеркнул, что отказывается принять решение о признании Думенко, «потому что оно затрагивает нашу веру», и указал, что не боится угроз о лишении сана.

На вопрос, является ли решение Священного Синода о признании Думенко обязательным, он ответил, что Архиепископ Хризостом «пренебрёг единогласным решением Синода 2019 года», хотя сам отмечал, что «соблюдает Устав нашей Церкви».

Говоря о последнем заседании Синода, владыка Никифор рассказал, что на заседании Священного Синода от 23 ноября большинство иерархов были противниками признания ПЦУ, сообщает издание «Ромфея».

Митрополит Никифор рассказал, что на первом заседании Священного Синода Кипрской Православной Церкви, состоявшемся 23 ноября, в число противников признания Епифания Думенко входил и митрополит Пафосский Георгий.

Кроме того, по его словам, 23 ноября среди тех иерархов, которые выступили против признания Думенко, был и митрополит Тримифунтский Варнава (Ставровуниотис), который на втором заседании Синода от 25 ноября «действовал не в соответствии со своей иерархической совестью».

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