Русская линия
Сводка новостей от 1 декабря 2020

Митрополит Бориспольский Антоний: Хотелось бы, чтобы Патриарх Варфоломей увидел, что он натворил
Управделами УПЦ предложил главе Фанара, который собрался в Киев, посетить на Украине те многочисленные общины, которые пострадали от рук опекаемых им украинских раскольников…

Патриарх Константинопольский Варфоломей и управделами УПЦ митрополит Бориспольский АнтонийУправляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) прокомментировал анонсированный визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину, предложив Патриарху Варфоломею воочию ознакомиться с плодами своего признания украинских раскольников, сообщает СПЖ.

Поскольку визит должен состояться в дни празднования Дня Независимости Украины, «не так сложно предположить, что главу Фанара будет ожидать насыщенная программа, густо приправленная политическими и идеологическими моментами», написал митрополит Антоний на своей странице в Facebook.

«А ведь было бы хорошо, если бы заграничный гость вместо официальных приемов или участия в организованных специально под него массовых мероприятиях смог хотя бы на несколько минут последовательно оказаться в нескольких населенных пунктах Украины», — отметил управделами УПЦ.

По его мнению, если бы это удалось реализовать, «многое бы окончательно стало понятным».

«Например, то, сумел бы или нет Патриарх прямо посмотреть в глаза верующим, которых жестоко избили при захвате храма в селе Катериновка Тернопольской области? — пояснил митрополит. — Или вышло бы у него уверенно говорить о том, что он принес своим томосом мир в церковную жизнь Украины, перед семьей почившего протоиерея Леонида Деликатного из села Задубровка Черновицкой области, здоровье которого было безвозвратно подорвано бесконечными нападками на него и его общину со стороны сторонников „ПЦУ“? Как и то, смог бы греческий первоиерарх утверждать, что он представляет Церковь-Мать для детей и маленьких внуков священника Степана Корольчука из села Полесское Ровенской области, которых совместно с их большой семьей раскольники изгоняли из их жилого дома на улицу?».

Он напомнил, что существуют сотни подобных случаев и инцидентов, «сопряженных с человеческим горем, болью и страданиями». «И, как ни крути, но львиную долю ответственности за них несет именно Патриарх Варфоломей, который в погоне за безграничной властью легализовал украинский раскол и тем самым спровоцировал мощную волну давления, а также гонений на верующих Украинской Православной Церкви», — подчеркнул митрополит Антоний.

Более того, отметил он, приезд главы Фанара наУкраину может придать упомянутым процессам новый импульс, «однако это не должно нас пугать». «Церковь проходила и не такие испытания. И всегда выходила из них победителем. Чего не скажешь о некоторых Патриархах Константинопольских, чьи печальные судьбы засвидетельствовали тщетность упования на силу власти, а не на Бога», — подытожил управделами УПЦ.

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Митрополит Бориспольский Антоний: Хотелось бы, чтобы Патриарх Варфоломей увидел, что он натворил
Управделами УПЦ предложил главе Фанара, который собрался в Киев, посетить на Украине те многочисленные общины, которые пострадали от рук опекаемых им украинских раскольников...

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