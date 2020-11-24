Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон: Присутствие священника сейчас очень важно и для больных, и для медицинского персонала

В Русской Православной Церкви выразили надежду на то, что власти всех российских регионов примут необходимые меры и обеспечат свободный доступ подготовленных священников к верующим, находящихся в больницах с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, передаёт РИА Новости.

«Не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов священники получили доступ. В Церкви надеются, что власти регионов найдут возможность обеспечить доступ подготовленных священников к верующим пациентам с коронавирусом. Священники готовы выполнять все требования санитарной безопасности», — заявили в пресс-службе.

Ранее во вторник епископ Пантелеимон посетил пациентов с коронавирусом, находящихся в «красной зоне» 52-й больницы Москвы.

«Мы очень благодарны за то взаимодействие, которое сложилось у нас с правительством Москвы. Очень благодарны Президенту, который в разговоре с Патриархом высоко оценил труд священников и представителей других конфессий, всех тех, кто приходит к тяжёлым больным. Присутствие священника сейчас очень важно и для больных, и для медицинского персонала», — заявил епископ Пантелеимон.

Также он поблагодарил медиков и сообщил, что священники будут посещать 52-ю больницу еженедельно.

С апреля в Москве работает специальная группа священников для посещения пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. В ней 20 священников, они прошли обучение и инструктаж по технике безопасности. Так, с 2 апреля по 23 ноября в московском регионе священники совершили 795 выездов: 375 — на дом, и 420 — в больницу, посетили 54 больницы. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.

Оставить заявку о совершении таинств Исповеди, соборования и Причастия на дому или в больнице можно по номеру больничной комиссии Московской епархии +7−903−660−30−40. В среднем в Москве фиксируют от пяти до девяти вызовов священника в день, уточняют в отделе.

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