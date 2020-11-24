Лишённый Сербской Православной Церковью сана и отлучённый от Церкви бывший глава Рашко-Призренской епархии епископ Артемий (Радосавлевич) умер на 85-м году жизни от коронавирусной инфекции. Кончина не вернувшегося из раскола епископа наступила на следующий день после отшествия ко Господу Патриарха Сербского Иринея, с которым он конфликтовал, сообщает Ruserbia.com.

Артемий (Радосавлевич) родился в селе Лелич, после завершения семинарии в монахи его постриг святой Иустин Попович. После завершения теологического факультета в Белграде и обучения в Афинах он 30 лет провел в косовском монастыре Црна Река. Епископом Рашко-Призренским стал в мае 1991 года.

13 февраля 2010 года Синод Сербской Православной Церкви временно отстранил епископа Артемия от управления епархией, обвинив его в финансовых нарушениях. Весной 2010 года епископ Артемий был окончательно отстранен от управления епархией, но с сохранением архиерейского чина. Поскольку владыка возражал против данного решения, утверждая, что гонения против него носят политический характер, то 19 ноября 2010 он был лишен епископского чина и возвращён в чин обычного монаха, с чем Артемий снова не согласился. Уйдя в монастырь Шишатовац на Фрушкой горе, он сформировал «Рашко-Призренскую епархию в изгнании», куда к нему ушло множество монахов из косовских монастырей, по некоторым данным — более двух третей.

Собор Сербской Православной Церкви 25 мая 2015 года призвал Артемия покаяться :"Беспокоясь за нынешнее и будущее единство нашей святой Церкви, Православной и Святосавской, а также о спасении Вас и Ваших последователей, призываем Вас пойти путем мира и единства с Церковью, вне которой никому, ни Вам, ни нам нет спасения. При этом считаем своей обязанность оповестить Вас, что мы вольны, если Вы пойдем путем предложенного мира и единства с Церковью, решить удовлетворительным образом вопрос Вашего канонического статуса в Церкви, а если Вы, не дай Бог, останетесь глухи к этому призыву, то Ваша вина вынудит Святейший Архиерейский Собор вместо спасительного решения принять дальнейшие и окончательные канонические меры".

На предложение Собора Артемий ответил отказом. 28 мая 2015 года Собор СПЦ отлучил его от Церкви.

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