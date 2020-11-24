Владимир Легойда: Врачи, которые по своим религиозным воззрениям не желают совершать аборты, должны иметь возможность их не производить

Врачи должны иметь право на отказ от проведения аборта по религиозным убеждениям, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Врачи, которые в соответствии со своими религиозными воззрениями или внутренними убеждениями не желают совершать операции по искусственному прерыванию беременности, должны иметь возможность не производить их. Многократно Патриарх Кирилл и многие представители Церкви призывали также и к выведению абортов из ОМС», — написал он в понедельник в своем канале в Telegram.

Таким образом Легойда прокомментировал предложение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, высказанное в интервью радиостанции «Говорит Москва», о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения.

«[Профессор Аполихин] сказал, что нужно вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). <…> Он также призвал делать такие операции не в медицинских учреждениях, а в специализированных, как это было раньше. И не руками врачей, поскольку это не медицинская помощь, а усилиями особых специалистов — с медицинским образованием. Профессор Аполихин также отметил, что многие врачи не хотят делать аборты и у них должно быть право выбора. К сожалению, многие журналисты предпочли из серьёзного, обстоятельного и профессионального разговора на важную тему сделать „сенсационную“ новость, резко заострив тему на абортариях и их возможном включении в структуру ФСИН», — написал Легойда.

Ранее он высказывался в пользу присоединения России к Декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Декларация была подписана 22 октября США и рядом других стран. Одна из главных целей декларации — подтверждение того, что международного права на аборт не существует.

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