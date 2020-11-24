Лучшие православные фильмы 2020 года определил XVIII Международный фестиваль православного кино «Покров». Победители были объявлены на церемонии закрытия кинофорума 21 ноября 2020 года, сообщает портал «Православная жизнь».

Награждение авторов лучших фильмов проходило в онлайн-формате — как и вся работа фестиваля. Ведущими телемоста между студиями в Киеве и Москве стали протоиерей Александр Клименко и сотрудник телеканала «Спас» Александр Яковлев, участниками — руководители и организаторы кинофорума, члены жюри, известные деятели искусства и кино.

Всего в фестивале «Покров» приняло участие 68 фильмов из Украины, России, Беларуси, Армении, Грузии, Израиля, Франции и Сербии. За девять фестивальных дней главные ленты конкурсной программы посмотрели более 100 тысяч человек из 25 стран мира.

Решением жюри лучшими лентами признаны:

— в номинации «Игровые фильмы» — «Сестренка» (режиссёр Александр Галибин, Россия);

— в номинации «Короткометражные фильмы» — «Я Гамлет» (режиссёр Владимир Людомир, Россия);

— в номинации «Документальные фильмы» — «Вознесенье: поиски утраченного» (режиссёр Инга Шаршова, Россия);

— в номинации «Анимационные фильмы» — «Матронушка» (режиссёры Яков Попов и Злата Попова, Сербия).

Премию памяти известного советского и православного режиссера Сергея Лосева «За лучшую режиссуру» получил Александр Галибин (фильм «Сестренка»).

Специальный приз Андрея Бенкендорфа «За вклад в развитие православного кино» присужден документальному фильму «Человек большой души академик В.П. Филатов» (режиссёр Тамара Максимюк, Украина).

Приз зрительских симпатий вручен документальному фильму «История одной любви» (режиссёр Степан Ярема, Украина).

Полный список победителей опубликован на официальном сайте кинофестиваля «Покров».

В завершение кинофорума организаторы объявили о приятном сюрпризе для зрителей: с 22 ноября на сайте и Ютуб-канале фестиваля доступны для просмотра лучшие фильмы из фонда «Покрова» за все 18 лет его существования. В плей-листе 87 роликов.

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