Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал идею вернуть имя Императора Николая II архипелагу Северная Земля в Северном Ледовитом океане. Предложение выдвинула группа общественников. Об этом говорится в письме на имя спикера Заксобрания региона Дмитрия Свиридова, подписанным первым вице-губернатором — руководителем администрации губернатора региона Сергеем Пономаренко, сообщает ТАСС.

В конце сентября письмо с предложением вернуть имя Государя Николая II архипелагу Северная Земля в Северном Ледовитом океане направлено в адрес властей Красноярского края. Обращение поддержали священник-путешественник отец Федор Конюхов, епископ Нарьян-Марский Иаков, внучка первооткрывателя архипелага Бориса Вилькицкого — Ирина Тихомирова, депутат Госдумы Виктор Зубарев.

«К губернатору Красноярского края А.В. Уссу и в ваш адрес обратился депутат Государственной думы Федерального собрания РФ В. В. Зубарев с общественной инициативой о возвращении архипелагу Северная Земля исторического названия „Земля Императора Николая II“. Губернатор края поддержал данное предложение», — говорится в документе.

Также в письме указывается, что в 2006 году думой тогда Таймырского автономного округа (с 1 января 2007 года имеет статус Таймырского муниципального района Красноярского края) было принято решение о возвращении этого названия архипелагу, но процедура переименования не была завершена и этот вопрос остается актуальном.

Ранее комитет по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания края отправил запросы в научно-экспертные, государственные и муниципальные структуры: Академию наук, МГУ, Русское географическое общество, Сибирский федеральный университет, администрацию Таймырского района, губернатору края выразить свое отношение к данной инициативе.

Как сообщил первый вице-спикер Заксобрания — председатель комитета по госустройству Сергей Попов, пока ответы получены от Русского географического общества (РГО) и губернатора региона.

«Первоочередной задачей по сохранению истории освоение акваторий морей Арктики и Дальнего Востока, запечатленной в наименованиях географических объектов, является не переименование крупного архипелага, по которому долгое время ведутся острые дискуссии в российском обществе, а целенаправленная работа со стороны государства, научных и общественных организаций по выявлению, сохранению и популяризации топонимического наследия, повышению доступности для населения современных топографических карт и атласов, подготовка и издание специальных атласов, карт и книг», — говорится в ответе РГО.

Также поступили обращения от общественных организаций, в порядке собственной инициативы. По его словам, до конца года комитет намерен собрать поступившие обращения и в 2021 году региональный парламент запустит публичное общественное обсуждение. «Никто годами ждать ответы не собирается. Месяц — полтора этого вполне достаточно для тех, кто хотел ответить», — подчеркнул он.

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