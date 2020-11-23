21 ноября 2020 года в рамках памятных мероприятий по случаю 100-летия исхода из Крыма воинов русской армии генерала П.Н. Врангеля священник Георгий Сергеев, ответственный за окормление верующих Московского патриархата в Турции, совершил панихиду в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства РФ в Стамбуле, сообщает Патриархия.Ru.

На заупокойном богослужении присутствовали глава Института политического анализа и экспертизы Анжелика Захарова, представители российского Общества просвещения, культурного и делового сотрудничества в Стамбуле, а также соотечественники, проживающие на берегах Босфора.

22 ноября священник Георгий Сергеев совершил панихиду в Галлиполи (совр. Гелиболу).

На богослужении присутствовали мэр города Гелиболу Мустафа Озаджар, президент Ассоциации Русско-Турецкой дружбы Эрол Угюрлу, представитель университета Чанаккале профессор Ведат Чалышхан, а также глава Фонда развития Крыма и федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Участники траурной церемонии возложили цветы к памятнику русским воинам. После завершения панихиды состоялась встреча участников мероприятия в мэрии Гелиболу.

В 1920 году на 126 кораблях почти 150 тысяч россиян покинули пределы своей Родины. Среди них были и пожилые люди, и женщины, и дети, но большинство составляли различные военные чины Русской Армии генерала П.Н. Врангеля. Наиболее многочисленный 1-й армейский корпус разместился на Галлиполийском полуострове в районе городка Галлиполи, ныне Гелиболу. Армия оказалась в очень тяжелом положении, разместившись в старых, полуразрушенных бараках и даже просто палатках, которые должны были служить убежищем в зимнюю пору. Начались массовые заболевания. При отсутствии медикаментов уже за декабрь-январь умерло около 250 человек. Численность армии на начало февраля 1921 года составляла 48 319 человек, среди которых до половины офицеры. В результате не прекращавшихся напряженных переговоров с правительствами Балканских стран о размещении там чинов армии поздней весной 1921 года удалось добиться соответствующих соглашений и только после этого началось постепенное перебазирование армии. Таким образом, длившееся больше года «галлиполийское сидение» подходило к концу. Последние «галлиполийцы» покинули Турцию в мае 1923 года.

Всего за время пребывания в Галлиполи умерло от ран, холода, голода и болезней 342 человека. Памятник россиянам был торжественно освящен и открыт 16 июля 1921 года. Оставленный на попечение местных властей памятник простоял до 1949 года, когда был серьезно поврежден в результате произошедшего землетрясения. Длительное время монумент оставался в полуразрушенном состоянии, а затем был окончательно разобран.

17 мая 2008 года, после проведенной реставрации, состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса. Сопредседателями программы восстановления мемориала являются председатель попечительского совета Центра национальной славы В.И. Якунин, министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, экс-министр культуры и массовых коммуникаций РФ А.С. Соколов.

Русская линия