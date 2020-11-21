20 ноября 2020 года в аэропорту «Мурманск» состоялось открытие постоянной выставочной экспозиции, посвященной Императору Николаю II, Царской семье и ее роли в истории Кольского Севера, сообщает сайт Мурманской епархии.

Галерею открыли митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, епископ Североморский и Умбский Тарасий, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, вице-губернатор Владимир Евменьков, глава города Мурманска Андрей Сысоев, представитель командования Северного флота и руководство аэропорта.

Создание галереи стало возможным благодаря присвоению аэропорту Мурманска имени Государя Императора Николая II по результатам народного голосования в 2019 году.

«Такая выставка создана впервые, несмотря на то, что наш город обязан своим появлением последнему русскому Императору Николаю II. Мудрость руководителя всегда определялась отношением к Русскому Северу. Слава Богу, что Александр III и его сын Николай II обладали этим государственным мышлением, понимая, что Русский Север — это наша свобода, наш оперативный простор. И это помогло в Первую мировую войну: через наш новый порт и новую железную дорогу, тоже построенную по велению Николая Александровича, пошли грузы от союзников, потом это продолжилось в Великую Отечественную. Многие из нас знают роль этих бесконечных конвоев, шедших в наш незамерзающий порт по программе ленд-лиза. И создавая эту выставку, мы хотели почтить память не только отца-основателя и его семьи, но и всех погибших моряков, портовиков», — отметил митрополит Митрофан.

При создании галереи использовались изобразительные материалы и документы архивов, музейных собраний, иллюстрированной периодики второй половины 19 — начала 20 века, материалы современных исследований. Часть материалов ранее не публиковалась и впервые представлена публике.

Галерея поделена на две экспозиции для размещения в двух залах аэропорта — регистрации и ожидания вылета. Каждая часть состоит из комплекта тематических постеров, представляющих собой коллаж на основе 3−8 изображений и текстов-комментариев.

Экспозиция № 1 «Романов-на-Мурмане (Мурманск) — последний город Российской Империи» состоит из 12 постеров, установленных в зале ожидания вылетов. Она посвящена истории основания г. Романов-на-Мурмане и рассказывает о предполагаемом плане его устройства и первоначальном намерении увековечить имя царствующего Императора Николая Романова и членов его семьи как в названии самого города, так и в названиях центральных улиц и площадей.

Экспозиция № 2 «Кольский Север в царствование Императора Николая II» состоит из 10 постеров и размещена в зале регистрации на втором этаже аэропорта. Экспозиция рассказывает о социальном и экономическом развитии Кольского Севера в конце 19 — начале 20 века: устройстве новых городов Александровска-на-Мурмане и Романова-на-Мурмане, строительстве порта.

Особенный интерес гостей выставки вызвали карты с предполагаемыми изначальными названиями улиц Мурманска. Это Думская, Банковская, Инженерная, Архиерейская, Анастасийская, Татьянинская, Николаевский проспект (ныне проспект Ленина), Ольгинская (современная улица Самойловой), а улица Шмидта по замыслу должна была называться Путейским проспектом.

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