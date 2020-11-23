Решение вопроса о возвращении России Александровского подворья в Иерусалиме, судя по последним заявлениям посла Израиля в Москве Александра Бен-Цви, вновь затягивается, хоть по этой проблеме и есть «некоторый прогресс», сообщает Интерфакс.

«В этом плане есть некоторый прогресс. Сейчас идёт судебное разбирательство, так как в израильский суд был подан ряд обращений, в настоящее время они находятся на рассмотрении», — заявил Бен-Цви.

Он подчеркнул, что этот вопрос — не политического, а юридического характера. «Тема подворья постоянно находится на повестке дня в наших контактах с российской стороной. Следует сказать, что израильский суд абсолютно независим, и мы ждём решения суда», — добавил посол.

Тем временем, в октябре 2020 года в российском посольстве в Иерусалиме заявляли, что Александровское подворье на Святой Земле вернут России «в ближайшие недели». Поводом к этому послужило решение Минюста Израиля возобновить регистрацию Александровского подворья на Российскую Федерации.

«На днях регистратором недвижимого имущества Министерства юстиции Израиля было принято важное решение о возобновлении регистрации на Российскую Федерацию Александровского подворья в Старом городе Иерусалима. Рассчитываем на завершение в ближайшие недели этой юридической процедуры, что явилось бы свидетельством укрепления российского духовного и культурного присутствия в Святой земле и отвечало бы интересам паломников и туристов», — заявлял месяц назад посола РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Однако, никакого прорыва не произошло. Вопрос о возвращении Александровского подворья России находится на рассмотрении израильской стороны уже несколько лет. Непосредственно процедура была запущена Министерством юстиции Израиля 31 декабря 2019 года. Однако, воз и ныне там.

Русская линия