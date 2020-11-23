Русская линия
Сводка новостей от 23 ноября 2020

По решению Священного Синода
Местоблюстителем Патриаршего престола Сербской Православной Церкви избран митрополит Дабра-Боснийский Хризостом…

Митрополит Дабра-Боснийский ХризостомПо случаю преставления блаженной памяти Сербского Патриарха Иринея Священный Синод Сербской Православной Церкви провёл 20 ноября 2020 года заседание в Белграде и принял ряд решений, предусмотренных Уставом Сербской Православной Церкви в подобных ситуациях, сообщает официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Было принято решение о том, что Священный Синод должен взять на себя Патриаршие обязанности в соответствии со статьей 62 Устава Сербской Православной Церкви и отныне на нём будет председательствовать местоблюститель Патриаршего престола, которым был избран митрополит Дабра-Боснийский Хризостом.

Священный Синод также назначил Преосвященного Йована, епископа Сумадийского, управляющим вакантной Архиепископией Белград-Карловцы в соответствии со статьей 70 Устава Сербской Православной Церкви.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

По решению Священного Синода
Местоблюстителем Патриаршего престола Сербской Православной Церкви избран митрополит Дабра-Боснийский Хризостом...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномученика Августина, архиепископа Калужского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика