По случаю преставления блаженной памяти Сербского Патриарха Иринея Священный Синод Сербской Православной Церкви провёл 20 ноября 2020 года заседание в Белграде и принял ряд решений, предусмотренных Уставом Сербской Православной Церкви в подобных ситуациях, сообщает официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Было принято решение о том, что Священный Синод должен взять на себя Патриаршие обязанности в соответствии со статьей 62 Устава Сербской Православной Церкви и отныне на нём будет председательствовать местоблюститель Патриаршего престола, которым был избран митрополит Дабра-Боснийский Хризостом.

Священный Синод также назначил Преосвященного Йована, епископа Сумадийского, управляющим вакантной Архиепископией Белград-Карловцы в соответствии со статьей 70 Устава Сербской Православной Церкви.

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