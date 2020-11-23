Священный Синод Кипрской Православной Церкви вынужден будет собраться во второй раз, чтобы попытаться сформулировать официальную позицию по украинскому вопросу, возникшему после единоличного признания Архиепископом Кипрским Хризостомом украинских раскольников, сообщает греческий портал OrthodoxTimes.com.

23 октября 2020 года, в первый день заседания Священного Синода, кипрские иерархи подробно рассмотрели этот вопрос. Однако острые дебаты пока ни к чему не привели. В связи с этим члены Священного Синода вновь соберутся в среду, чтобы попытаться принять единогласное решение по украинскому вопросу.

В конце заседания Священного Синода митрополит Пафосский Георгий заявил, что «недоразумения исчезли» после выступления четырёх иерархов — митрополитов Лимассольского Афанасия, Киккского Никифора, Тамассосского Исаии и епископа Аматусского Николая.

На вопрос, есть ли основания для того, чтобы Архиепископ Хризостом отменил своё решение о признании «ПЦУ», митрополит Пафосский Георгий повторил, что иерархи придут к единогласному решению в среду.

Как сообщает Кипрское информационное агентство, в ходе заседания Священный Синод попытался примирить несогласных, найти сбалансированное решение и положить конец разногласиям внутри Кипрской Православной Церкви. Но сделать это пока не удалось.

Русская линия