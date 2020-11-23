Гроб с телом новопреставленного Патриарха был торжественно погребен в крипте храма святого Саввы…

22 ноября 2020 года в храме святого Саввы в Белграде были совершены Божественная литургия и отпевание Святейшего Патриарха Сербского Иринея, скончавшегося на 91-м году жизни 20 ноября 2020 года, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Богослужение возглавил Местоблюститель Патриаршего Престола Сербской Православной Церкви митрополит Дабробосанский Хризостом в сослужении Архиепископа Охридского Иоанна, митрополита Загребско-Люблянского Порфирия и других иерархов Сербской Православной Церкви.

В числе сослужившего духовенства были председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион, управделами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, клирик Антиохийского Патриархата архимандрит Прокопий (Таяр), секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и заместитель председателя ОВЦС Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

В храме находились члены высшего государственного руководства Республики Сербии Президент Александр Вучич, спикер Народной Скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, избранный премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, другие государственные деятели и чиновники Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также представители других конфессий и религиозных меньшинств страны, многочисленные верующие. Похороны Предстоятеля транслировался на основных каналах государственного телевидения.

После надгробного слова Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Дабробосанского Хризостома председатель ОВЦС огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Некрологи также произнесли настоятель Белградского кафедрального собора Святого Архистратига Михаила протоиерей Петр Лукич, член Президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской М. Додик и Президент Сербии А. Вучич, который отметил добрые отношения почившего Первосвятителя с Россией и Русской Православной Церковью.

По окончании отпевания гроб с телом новопреставленного Патриарха был торжественно погребен в крипте храма святого Саввы в месте, предназначенном для упокоения Предстоятелей Сербской Православной Церкви.

Русская линия