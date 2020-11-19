Венгрия и Польша наложили вето на принятие семилетнего бюджета ЕС в размере 1,8 триллиона евро из-за нового механизма, который финансово влияет на национальное законодательство, сообщает СПЖ со ссылкой на AP NEWS.

Связь финансирования с соблюдением «принципа верховенства права» вызвала сопротивление в Варшаве и Будапеште. Эти страны выступают против инструмента, который может привести к потере денег ЕС, если они продолжат политику, рассматриваемую как подрыв «демократических стандартов».

В частности, как нарушение «принципа верховенства права» может расцениваться запрет на пропаганду содомии, абортов и «однополых браков». Законодательство ЕС при этом стоит выше национального законодательства. Так что, например, положение польской и венгерской Конституций о браке как союзе мужчины и женщины не соответствует общеевропейскому закону.

Кроме того, Еврокомиссия не так давно представила стратегию равенства содомитов, которая может оставить без финансирования «недостаточно толерантные» страны Евросоюза.

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