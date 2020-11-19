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Сводка новостей от 19 ноября 2020

Сербский Патриарх Ириней находится при смерти
90-летний Предстоятель Сербской Церкви продолжает оставаться в реанимации…

Патриарх Сербский ИринейУтром 19 ноября 2020 года общее состояние здоровья Его Святейшества Иринея, Сербского Патриарха, ухудшилось в результате развития коронавирусной инфекции, сообщает сайт Сербской Православной Церкви.

В Сербской Патриархии подчеркнули, что постоянная группа медицинских экспертов вместе с врачами из России осмотрела Патриарха Иринея и проанализировала результаты лабораторных исследований, проведенных сегодня утром, и пришла к выводу, что утреннее ухудшение здоровья является следствием инфекции COVID 19 и что общее состояние здоровья Его Святейшества является тяжёлым, но стабильным.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Патриарх Сербский Ириней, вопреки лживым сообщениям некоторых СМИ, жив, но находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.

«Слава Богу, он жив, и был в гораздо лучшем состоянии 3−4 часа назад, когда многие сообщали, что он умер. Сейчас его состояние тяжёлое, 55 минут назад его интубировали, врачи борются», — сказал Вучич.

Патриарху Иринею не так давно исполнилось 90 лет, и поэтому заражение коронавирусом он переносит в тяжёлой форме.

Русская линия

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