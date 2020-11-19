Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий в интервью официальному сайту УПЦ рассказал, как относится к своему служению и что является главной целью его Предстоятельства:

«Я — монах в первую очередь, и воспринимаю этот пост как очередной церковное послушание, которых в моей жизни было много. Любое служение монаха является выполнением послушания. Он бывает разным — просфорня, клирос, трапезная, свершения богослужения, служение на архиерейской кафедре. Наша задача — заставлять себя следовать Заповедям Господним и выполнять их. Прежде всего, и это является самым главным, надо заставлять себя творить смиренную молитву, вручать себя в волю Божию и надеяться не на себя, а на Бога, Который воскрешает мертвых. Надо стараться вести свою жизнь так, чтобы наши глаза, наши мысли всегда были направлены к Богу, тогда увидим, что вся жизнь наша наполнена Его присутствием и Его всеобъемлющей благодатью.

Я хочу, чтобы за время, в течение которого Господь держит меня на этом послушании, духовная жизнь священника и каждого мирянина Украинской Православной Церкви менялась к лучшему. Этот духовный рост достигается с помощью молитвы, каждый христианин должен заставлять себя творить посильный подвиг молитвы. Именно она является тем стимулом, который даёт человеку силу подниматься наверх, благодаря молитве мы можем достичь и смирения, и терпения, и любви.

Вторым же важной задачей я считаю установление более тесных контактов духовенства с народом. Сегодня в обществе модным является виртуальное общение, то есть общение, в котором посредником является условный, искусственный, или как его ещё называют — виртуальный мир. Этот искусственный посредник отрывает человека от реального мира и не даёт ему возможности понять истину, которая является реальностью. В живом, реальном общении мы находим истину, чего не даёт виртуальный мир, который является мёртвой прокладкой и может представить достоинства в виде недостатков и наоборот, поэтому именно духовенство должно общаться с паствой в реальном режиме, прямым контактом лицом к лицу. Это даст возможность правильно понять проблемы человека и помочь ему с ними справиться".

Русская линия