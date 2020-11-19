Русская линия
Сводка новостей от 19 ноября 2020

Чиновники Минздрава настаивают на продолжении госфинансирования абортов
В ведомстве отказались поддержать очередную инициативу общественности вывести аборты из системы ОМС…

АбортыЧиновники российского Минздрава продолжают отказываться от выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования и настаивают на том, что именно врачи должны убивать детей в утробе матери и делать это в больницах, а не в специально созданных для этого абортариях.

Никаких реальных доводов в пользу своей позиции в ведомстве не приводят, ссылаясь лишь на то, что благодаря их профилактическим усилиям число абортов в России якобы уменьшилось. При этом остаётся загадкой, что мешает медикам вообще отказаться от абортов и передать их в ведение специально созданных абортариев. Похоже, что речь идёт о банальном нежелании ведомства расставаться с большим бизнесом на крови нерождённых детей.

Об этом в очередной раз стало ясно после того, как общественное движение «Мужской путь» предложило вывести аборты из системы ОМС, а главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин — проводить аборты только в специальных «абортариях», которые нужно подчинить ФСИН. Вместо того, чтобы поддержать эту инициативу, в Минздраве стали настаивать, что именно они должны делать аборты.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В нём отмечается, что с 2012 года Минздравом России реализуется комплексная программа профилактики абортов, предусматривающая систему профилактических мероприятий: введены ставки психологов в женских консультациях, работают центры медико-социальной поддержки беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Проводимые Минздравом России мероприятия дают ощутимые результаты. Так, только за один 2019 год число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, или более чем на 29,9 тыс. случаев, за пять лет — на 41%, то есть более чем на 182,1 тыс. случаев в год», — отмечают в ведомстве.

Сколько денег получает Минздрав из госдюбжета на совершение абортов и параллельную их профилактику, в ведомстве не уточнили.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сербский Патриарх Ириней находится при смерти
90-летний Предстоятель Сербской Церкви продолжает оставаться в реанимации...

«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник» (Ин. 10:1)
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал список сетевых лжесвященников...

Чиновники Минздрава настаивают на продолжении госфинансирования абортов
В ведомстве отказались поддержать очередную инициативу общественности вывести аборты из системы ОМС...

Блаженнейший митрополит Онуфрий: Я — монах в первую очередь, и воспринимаю своё служение как послушание
Предстоятель УПЦ рассказал, что для него, как Предстоятеля Церкви, является самым важным и сложным в служении...

Архиепископ Афинский Иероним госпитализирован с коронавирусом
Состояние здоровья Предстоятеля Элладской Православной Церкви средней степени тяжести...

Польша и Венгрия противостали «голубому лобби» в ЕС
Варшава и Будапешт заблокировали бюджет Евросоюза из-за намерения ЕС наказывать страны, которые не разделяют «демократические стандарты»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти Императрицы Екатерины Великой...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика