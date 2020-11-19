Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал список сетевых лжесвященников…

«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник» (Ин. 10:1)

На сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел: «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет».

В этом разделе размещён перечень онлайн-ресурсов, занимающихся несанкционированным сбором пожертвований от имени Русской Православной Церкви. Ранее, в августе текущего года, Отдел выступил с заявлением относительно таких ресурсов.

В разделе также размещена информация о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение. Список будет обновляться:

Баканин Владимир Васильевич

Называет себя «иеросхимонах Димитрий», самочинно вел и ведет деятельность на территории Шуйской и Московской епархий, также замечен в Белоруссии. По официальному заявлению Шуйской епархии, занимается мошеннической деятельностью.

Липин Александр Павлович

Бывший диакон Вологодской епархии, лишен сана в 2004 году. Примкнул к расколу секачевцев (Серафимо-Геннадиевская ветвь РКЦ ИПХ). Ныне называет себя «протоиереем РПЦЗ».

Махов Михаил Сергеевич

Бывший протоиерей Ивановской епархии, лишен сана в 2010 году. Тем не менее, продолжает позиционировать себя как священник.

Кирсанов Сергей Владимирович

Называет себя клириком и монахом, говорит, что «возглавляет монастырь», публикует фотографии себя в схиме. Был отчислен из ПСТГУ, рукоположен не был.

Шляхов Петр Степанович

Называет себя «иеромонахом Антонием». По его словам, был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан бывшим епископом Чукотским Диомидом в 2007 г. Был запрещен в служении в 2008 году.

Агеев Эдуард Анатольевич

Называет себя «епископом Сергием». По его словам, был рукоположен в священный сан бывшим епископом Чукотским Диомидом в 2008 г. Впоследствии Агеев создал раскольническую структуру, где позиционирует себя в качестве епископа.

Кучеров Сергей Иванович

Называет себя «иеромонах Михаил». «Рукоположен» Эдуардом Агеевым, называющим себя «епископом Сергием».

Филиппов Вениамин Евгеньевич

Называл себя ранее «иеромонахом Евстратием», сейчас называет себя «схиархимандритом Даниилом». Бывший священник Тульской епархии, лишен сана в 2009 году. Примкнул к расколу бывшего епископа Диомида, позднее стал называть себя «непоминающим».

Головин Владимир Валентинович

Был лишен сана в 2019 году. Вопреки запрету Священноначалия продолжает заниматься проповедью в интернете.

Романов Николай Васильевич

Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии. В 2020 году был лишен сана и отлучен от Церкви. Тем не менее, продолжает совершать богослужения и позиционирует себя как священнослужитель.

Русская линия