19 октября 2020 года Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним был госпитализирован в больницу «Евангелисмос» в Афинах с диагнозом «коронавирусная инфекция» и находится на лечении в отделении интенсивной терапии, где он также проходит медицинское обследование, сообщает OrthodoxTimes.com.

«Я лично участвую как пастырь в испытании, которое касается тысяч наших братьев в нашей стране и миллионов во всей вселенной. Я разделяю агонию, боль и страх всех и верю, что с нашей верой в Бога мы всё преодолеем», — заявил Предстоятель Элладской Церкви.

В свою очередь, заведующая отделением интенсивной терапии больницы «Евангелисмос» Анастасия Котаниду в своем заявлении греческому телеканалу OPEN TV подчеркнула, что состояние здоровья Архиепископа Афинского на данный момент стабильное.

«У него жар, он довольно слаб, но его насыщение кислородом находится под контролем. Именно поэтому он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, так как его состояние здоровья требует усиленной медицинской помощи», — добавила она.

Анастасию Кутаниду также спросили о состоянии здоровья Архиепископа Албанского Анастасия, который ранее также был госпитализирован в больницу «Евангелисмос». Она сказала, что состояние его здоровья стабильно, и врачи надеются, что вскоре его переведут из реанимации.

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