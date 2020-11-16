16 ноября 2020 года благотворительный фонд «Наследие» в рамках реализации проекта «Уроки Гражданской войны — Русский Исход 1920−2020» при поддержке Фонда президентских грантов, Объединения историко-просветительских обществ «Наследие Империи», Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Республики Крым, Дворянского Собрания Крыма провёл в Симферополе научную конференцию «100 лет Русскому Исходу».

В конференции приняли участие ученые из Москвы, Екатеринбурга, Симферополя. К сожалению, сложная ситуация с коронавирусной инфекцией не позволила собрать всех желающих — для соблюдения требований по социальной рассадке зал был заполнен наполовину. Однако в скором времени все доклады будут опубликованы на сайте и страницах проекта «Уроки Гражданской войны — Русский Исход 1920−2020» в социальных сетях, и все желающие смогут их прочитать.

С вступительным словом к собравшимся обратился президент НБФ «Наследие», председатель Координационного совета Объединения историко-просветительских обществ России «Наследие Империи», генерал-лейтенант Л.П. Решетников:

«Как справедливо отметил историк А.А. Музафаров, говоря о событиях Русского Исхода, „когда наши соотечественники покидали страну — не они уходили из России, это Россия уходила из-под их ног“. „Зарубежная“ Россия — удивительный феномен не только российской, но и мировой истории. В цивилизационном смысле речь идёт о продолжении существования исторической России за пределами её государственных границ, в рамках которых образовалась анти-Россия — СССР. Люди, покинувшие Россию, понесли в мир русскую идею, православную веру, и сегодня в мире тысячи православных французов, немцев, американцев. Русская Православная Церковь за рубежом подарила миру двух святых. Мы выросли в СССР, но русскими стали, благодаря Русскому Зарубежью. Мы стали понимать, о чем они думали, за что боролись 100 лет назад. Их лозунг „За единую и неделимую Россию“ актуален для нас и сегодня. Они бились за Россию! Красные же бились за земшарную революцию, за диктатуру пролетариата, власть Советов. Не было там России!».

Затем к собравшимся обратилась председательница Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Республики Крым Е.А. Аксёнова, которая зачитала приветственный адрес от главы Республики Крым.

«Ровно сто лет назад, 16 ноября 1920 года в городе Керчи на горе Митридат состоялся прощальный молебен истощенных братоубийственной Гражданской войной частей Русской армии барона П.Н. Врангеля и гражданского населения, за которым последовал Исход десятков тысяч людей с территории России, — говорилось в приветствии. — В изгнание вынуждены были отправиться сотни тысяч её детей, причём далеко не худших — представители интеллигенции, офицерства. Страшный удар был нанесён по духовной жизни нашего общества — гонения обрушились на Церковь. Но, несмотря на ужасающую трагедию, всех этих людей объединяло одно — все они были истинными патриотами своей Отчизны, часть которой они увезли с собой в изгнание в своем сердце. Сегодня мы исправляем ошибки прошлого, стараемся восстановить разорванные нити, связывающие друг с другом разные этапы тысячелетней истории нашей страны. Именно поэтому мы сегодня, как никогда, нуждаемся в понимании событий столетней давности, осмыслении их итогов и уроков».

Особый интерес собравшихся вызвали выступления по конференц-связи из Франции А.А. Трубецкого и С. А. Капниста. Князь А.А. Трубецкой — сын участника Русского Исхода, сражавшегося на Перекопе в 1920 году, похоронившем там своего брата. «Мой отец воевал в Императорской Гвардии, защищал Родину во время Первой мировой войны, затем в Добровольческой армии до последнего сражения у Перекопа. Там он вёл одну из последних конных атак. Ему тогда было 28 лет. Его ждал тяжёлый путь эмиграции, быть „русским без России“. Его двоюродный брат, Константин Трубецкой, пошёл добровольцем в Русскую армию и погиб в последних сражениях. Ему было 18 лет» — рассказал он.

В своём выступлении А.А. Трубецкой поблагодарил организаторов и участников конференции за сохранение исторической памяти о событиях столетней давности. «Да, после окончания Гражданской войны Россия переименовалась в СССР. Но Россия сохранила себя, несмотря на все гонения против Православной Церкви и против других вероисповеданий, несмотря на жёстокие репрессии против тех, кто исповедовал ценности тысячелетней Руси. Россия также сохранила себя в том замечательном Русском Мире, который образовался во всех странах земного шара, куда Исход загнал русских людей русских патриотов, русских верующих и русские таланты. Я осмелюсь сказать, что пролитая кровь Русской армии генерала П.Н. Врангеля и других сил белого движения превратилась в победу той России, которая сумела спасти себя, свою честь, свою Веру и надежду на славное будущее», — подчеркнул он.

На конференции выступили доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Филимонов, кандидат политических наук, доцент Кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры Артур Атаев, кандидат экономических наук, ректор Академии МНЭПУ Сергей Степанов, исследователь, краевед, представитель межрегиональной общественной организации «Русское просветительское общество им. Александра Третьего в Севастополе и Республике Крым» Дмитрий Соколов, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин, кандидат исторических наук, методист по экскурсионной и лекционной работе Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» (Екатеринбург) Юрий Пыльцын.

Все выступления вызвали живой и тёплый отклик слушателей.

В ближайшее время доклады будут опубликованы на сайте и страницах социальных сетей проекта «Уроки Гражданской войны — Русский Исход 1920−2020».

17 ноября 2020 года делегация НБФ «Наследие» и Объединения «Наследие Империи» планирует посетить Перекоп.

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