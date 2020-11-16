В Боснии и Герцеговине правящие партии в Республике Сербской и Боснии сохранили свои позиции, но потеряли мэрии столиц…

На местных выборах, состоявшихся в Боснии и Герцеговине 15 ноября, правящий Союз независимых социал-демократов, лидером которого является член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, победил в 41 муниципалитете Республики Сербской (что на один больше, чем в прошлом году), сообщает портал Балканист.Ru.

При этом победу на выборах мэра столицы Республики Сербской Баня-Луки одержал кандидат оппозиционной Партии демократического прогресса Драшко Станивукович. 27-летний политик станет самым молодым в истории города мэром.

«Я считаю Игоря Радоичича (экс-мэра Баня-Луки — прим. ред.) лучшим градоначальником, однако мы должны уважать волю граждан. Поражение откроет для нас новые возможности», — заявил Милорад Додик.

При этом на выборах главы муниципалитета Сребреница уверенную победу одержал кандидат от объединившихся сербских партий Младен Груйичич. Али Табакович — его основной противник, представляющий партии боснийских мусульман, набрал в два раза меньше голосов.

Стоит отметить, что во всм муниципалитете Сребреница проживает чуть больше семи тысяч боснийских мусульман и шесть с небольшим тысяч сербов. В самом городе Сребреница сербы составляют около 60% населения (сведения за 2013 год).

В мусульмано-хорватской федерации Боснии и Герцеговины партия Демократического действия (крупнейшая политическая сила боснийских мусульман) победила на выборах в 30 муниципалитетах (из 79), но также утратила ведущую позицию в столице — Сараево. «Мы проиграли в Сараево, но выиграли в Боснии», — заявил лидер партии Бакир Изетбегович.

В городе Травник победу на выборах мэра одержал Mирсад Пецо из мусульманской партии Демократического действия, который утром 15 ноября — в день выборов — умер от последствий заражения коронавирусом. Скорее всего, выборы в этом муниципалитете будут проведены повторно.

Правом голоса на выборах в органы местного самоуправления в Боснии и Герцеговине обладали более 3,2 млн граждан. За голосованием следили 6 766 наблюдателей. По данным ЦИК, на 7 часов вечера явка составила 50%. В Республике Сербской на выборы вышло больше избирателей, чем в мусульмано-хорватской федерации.

В целом можно сказать, что состоявшиеся выборы никак не изменили расклад сил в Боснии и Герцеговине.

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