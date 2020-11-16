В ведомстве рассказали о новом подходе к лечению COVID-19 — больным можно будет долечиваться дома, а больницы будут уделять больше внимания другим заболеваниям…

В Минздраве, наконец, вспомнили, что в России есть не только ковид-больные

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке нового подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием. По словам министра, больных могут переводить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории. Такой подход, отметил Мурашко, позволит сохранять места для больных другими болезнями, сообщает РИА Новости.

«И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации», — объяснил он.

В свою очередь, сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 будет ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Кроме того, выписывать пациентов, перенесших COVID-19, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух, как ранее.

При этом из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять ещё до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР (исключение — проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).

Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразившимися коронавирусом больше не нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.

Таким образом, в Минздраве и Роспотребнадзоре, похоже, стали отходить от той паники, которая ранее охватывала чиновников в свете распространения коронавируса в России. Теперь власти стали действовать более взвешенно и продуманно, и, наконец, вспомнили, что в стране есть множество больных другими, не менее опасными заболеваниями.

Русская линия