Владимир Легойда: Из-за пандемии идеал потребительского общества окончательно разрушен
По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, пандемия — это необходимая встряска для человека…
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимая участие в авторской программе Михаила Струпинского «Страна Индустрия», поделился своим мнением о влиянии пандемии на общество, передает Патриархия.Ru.
Рассуждая на тему соприкосновения человека, который привык держать всё под контролем, с пандемией как с непреодолимой силой, а также о связанных с этим изменениях в восприятии людьми действительности, Владимир Легойда напомнил евангельскую притчу о неразумном богаче, который решил всё своё богатство употребить для развлечения и дальнейшего накопительства, не зная, что вскоре умрёт.
«Бог сказал ему: „Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?“», — напомнил представитель Церкви слова Евангелия от Луки. «Если переходить с богословского языка на более нам привычный, то, как принято говорить в народе, „хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах“», — пояснил Владимир Легойда.
По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, пандемия — это необходимая встряска для человека. «Мне кажется, нам продемонстрирована хрупкость надежд на технологии. Идеал потребительского общества, который люди себе рисовали, в представлении умного человека сейчас должен быть окончательно разрушен. Что ещё нужно, чтобы человек понял, что жить нужно не этим?», — заключил Владимир Легойда.
Владимир Легойда: Из-за пандемии идеал потребительского общества окончательно разрушен По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, пандемия — это необходимая встряска для человека...