По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, пандемия — это необходимая встряска для человека…

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимая участие в авторской программе Михаила Струпинского «Страна Индустрия», поделился своим мнением о влиянии пандемии на общество, передает Патриархия.Ru.

Рассуждая на тему соприкосновения человека, который привык держать всё под контролем, с пандемией как с непреодолимой силой, а также о связанных с этим изменениях в восприятии людьми действительности, Владимир Легойда напомнил евангельскую притчу о неразумном богаче, который решил всё своё богатство употребить для развлечения и дальнейшего накопительства, не зная, что вскоре умрёт.

«Бог сказал ему: „Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?“», — напомнил представитель Церкви слова Евангелия от Луки. «Если переходить с богословского языка на более нам привычный, то, как принято говорить в народе, „хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах“», — пояснил Владимир Легойда.

По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, пандемия — это необходимая встряска для человека. «Мне кажется, нам продемонстрирована хрупкость надежд на технологии. Идеал потребительского общества, который люди себе рисовали, в представлении умного человека сейчас должен быть окончательно разрушен. Что ещё нужно, чтобы человек понял, что жить нужно не этим?», — заключил Владимир Легойда.

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