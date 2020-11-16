Глава Фанара считает, что он должен быть провозглашён не только первым по чести, но и первым по власти с особыми обязанностями и каноническими полномочиями…

Патриарх Константинопольский Варфоломей в интервью «Национальному вестнику» без всяких экивоков и дипломатии заявил, что все его последние действия на Украине и в вопросе созыва Критского собора были направлены на то, чтобы «изменить православную экклесиологию» и провозгласить себя не только первым по чести, но и первым по власти во всём православном мире, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Ромфея».

Глава Фанара видит главные задачи своей работы в «обеспечении единства в Православии» под своей властью, кульминацией чего он назвал подготовку и созыв Собора на Крите в 2016 году. По его мнению, критское собрание выдвинуло на первый план Православие, которое «смотрит в будущее и не вспоминает пассивно и ностальгически о прошлом». Те же Церкви, которые отказались от участия в Соборе, «будет судить история».

«Мы, православные, должны подвергнуть себя самокритике и пересмотреть нашу экклезиологию, — заявил Патриарх Варфоломей, — если мы не хотим стать федерацией Церквей протестантского типа». По словам главы Фанара, решить проблему единства можно, если признать, что в Православной Церкви есть епископ, который выше других епископов и имеет исключительную власть.

«Поскольку в нашем рукоположении во епископа мы клянемся подчиняться решениям Вселенских соборов, мы должны признать, что в неделимом Вселенском Православии есть один „Первый“, не только по чести, но и „Первый“ с особыми обязанностями и каноническими полномочиями, возложенными Вселенскими соборами», — сказал глава Фанара.

Таким образом, Патриарх Варфоломей откровенно рассказал, что стремится стать «восточным папой Римским» и ради этого призывает все Поместные Православные Церкви отказаться от соборности и подчиниться Фанару.

Насколько Константинопольский Патриарх преуспеет в этом стремлении, сказать сложно. Сейчас фанариоты рассчитывают на поддержку США, представители которых уже активно давят на Поместные Церкви, заставляя отдельных Предстоятелей признавать особые права Варфоломея. Однако, этот процесс идёт очень плохо — идея «восточного папы Римского» не находит никакого понимания среди православных, и вряд ли американцам удастся долго заставлять даже греческие Церкви признавать особые права Фанара.

Русская линия