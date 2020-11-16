Русская линия
Сводка новостей от 16 ноября 2020

Патриарху Сербскому Иринею стало хуже
Предстоятель Сербской Церкви продолжает оставаться под наблюдением врачей из-за заражения коронавирусом, сообщают сербские СМИ…

Патриарх Сербский ИринейГоспитализированный в связи с заражением коронавирусом Сербский Патриарх Ириней в последние дни стал чувствовать себя хуже и поэтому продолжает оставаться под наблюдением врачей, сообщает сербская газета «Политика».

В частности, в утренние часы у Патриарха наблюдаются ярко выраженные симптомы заболевания, а также признаки ухудшения хронической сердечной недостаточности, сообщили в Информационной службе Сербской Православной Церкви.

«Применяются все необходимые меры для лечения и стабилизации состояния здоровья Его Святейшества. Консилиум врачей-специалистов постоянно контролирует состояние здоровья Патриарха Иринея», — говорится в пресс-релизе.

Президент Сербии Александр Вучич передал Патриарху Иринею заверения, что сербский народ молится о его здоровье и за успешное выздоровление. Вучич сообщил в своём аккаунте в Instagram, что Патриарх как никогда сегодня нужен Сербии и сербскому народу.

«Ваше Святейшество, весь наш народ вместе с Вами», — заявил сербский президент.

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