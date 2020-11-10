После подписания лидерами Армении, Азербайджана и России заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули массовые волнения. Протестующие добиваются отставки прозападного премьера Николы Пашиняна, сообщает «Немецкая волна».

В ночь на 10 ноября в Ереване не спал никто. Сразу после появления текста совместного заявления премьер-министра Армении и президентов Азербайджана и России, в котором говорилось о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и его условиях, тысячи ереванцев вышли из домов и устремились на площадь Республики, где находится здание правительства. Протестующим удалось прорваться в здание, фактически не встретив сопротивления со стороны охраны. Возмущенные люди разгромили зал заседаний правительства и кабинет премьер-министра Никола Пашиняна.

К утру ситуация не успокоилась, несмотря на то, что выступили представители министерства обороны и Генштаба вооруженных сил Армении, которые призвали всех «построить несравнимо сильную и боеспособную армию» и воздерживаться от действий, способных «подорвать основы государственности». Премьер Никол Пашинян в течение ночи трижды выходил в прямой эфир в Facebook. Он призвал народ консолидироваться вокруг армянского государства. Где именно находится Пашинян — неизвестно, сам он заверил, что не покинул Ереван.

Между тем людей на улицах города становилось все больше. Часть из них отправились к парламенту и заняли его зал заседаний. При этом был избит спикер парламента Арарат Мирзоян, который оказался в больнице.

Протестовавшие требовали немедленной отставки премьер-министра и его правительства, а также отзыва подписи армянской стороны под документом, подписанным руководителями Азербайджана, Армении и России. Все, кто пришёл к парламенту, выражали уверенность, что Пашинян фактически сдал Карабах, тем самым предав народ, который привёл его к власти два с половиной года назад.

Протестующие требуют провести экстренное заседание парламента и поставить вопрос о немедленной отставке премьер-министра. Между тем депутаты от проправительственного большинства боятся приходить в парламент, хотя люди, собравшиеся рядом со зданием, пообещали, что «их не тронут». С утра не удаётся обеспечить кворум, и в зале заседаний парламента находятся только депутаты из оппозиционных фракций «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и «Светлая Армения» Эдмона Марукяна.

Вопрос о том, уйдёт ли Пашинян, уже практически решён — поражение в войне ему никто не простит. Однако, Армению в ближайшее время ждут непростые времена и не исключено, что нынешние люди ещё на какое-то время задержатся у власти.

Русская линия