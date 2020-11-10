Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время ввести на Украине «карантин выходного дня». Священник обратил внимание на то, что в случае введения такого дополнительного ограничения, ни в коем случае нельзя запрещать верующим посещать храм с соблюдением всех карантинных норм, сообщает официальный сайт Юридического отдела УПЦ.

9 ноября 2020 года Владимир Зеленский заявил, что планируется введение карантина «выходного дня», отметив «временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жёсткого локдауна».

Ранее о том, что на Украине собираются ввести «карантин выходного дня» заявляли министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. По словам Степанова, новые карантинные меры предусматривают, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки.

И хотя о том, что будет с возможностью посещения храмов пока точно неизвестно, протоиерей Александр Бахов в очередной подчеркнул, что «верующие обеспокоены, что будут ограничены в своих правах».

«Идея „карантина выходного дня“ приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения. А верующим предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, ведь здоровье это не только отсутствие болезней или физических дефектов, а также состояние полного физического, психического и социального благополучия», — подчеркнул глава Юридического отдела УПЦ.

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