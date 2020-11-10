В связи с попыткой захвата православного храма во имя святой Ксении Петербургской на Восточном кладбище Екатеринбурга раскольниками — представителями Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от Церкви Н.В. Романовым, Екатеринбургская епархия выступила со специальным заявлением:

Екатеринбургской епархии были всегда известны особые тёплые отношения и духовная связь протоиерея Георгия Бусыгина с бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), что не было предосудительно до тех пор, пока деятельность упомянутого Николая Васильевича Романова не поставила его вне Церкви.

Последовательное запрещение в священнослужении, извержение из сана и отпадение от Церкви Николая Васильевича Романова предполагало от чад Церкви соответствующего же изменения формы общения, налагало определенные ограничения в каноническом и молитвенном общении, вплоть до полного их прекращения. Признание Николая Васильевича Романова священнослужителем после лишения его сана и отпадения его от Церкви обозначало бы соучастие в его преступлениях, а значит, навлекало бы на сторонников раскола одинаковое с расколоучителем прещение.

Для подлинно церковного сознания границы Церкви конкретны, определены и должны бдительно и ревностно защищаться архиереями, что составляет одну из главнейших их обязанностей. Николай Васильевич Романов неоднократно и открыто озвучивал своё убеждение, что к благодатной Церкви принадлежит он и его сторонники и не принадлежит епископат Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который, по мнению Н.В. Романова, от Церкви отпал. Добровольный отказ от духовного единства со Святейшим Патриархом и своим правящим архиереем со стороны Н.В. Романова был высказан им открыто, добровольно и неоднократно. Священноначалие Русской Православной Церкви, после неоднократных попыток вразумления, было вынуждено констатировать факт раскола и отпадения Н.В. Романова от Церкви, что получило окончательное утверждение резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси от 10 октября 2020 года. Не препятствуя частным контактам, Церковь одновременно с этим категорически запрещает любое церковно-каноническое общение и единение в Таинствах с теми, кто не принадлежит к Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Это особенно касается тех, кто призван Богом к служению единству Церкви в священном сане, числу которых принадлежал и протоиерей Георгий Бусыгин.

После отлучения от Церкви Н.В. Романова протоиерей Георгий Бусыгин должен был оберегать свою паству от соблазна примкнуть к расколу, увещать заблудших, вразумлять раскольников и хранить единство Церкви. Но в Екатеринбургскую епархию стала поступать информация от прихожан храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской города Екатеринбурга, настоятелем которой являлся протоиерей Георгий Бусыгин, о том, что сам протоиерей Георгий продолжил относиться к Н.В. Романову как к священнослужителю и члену Церкви, не препятствовал подобному отношению и своим духовным чадам. Горькая ирония такого взгляда заключается в том, что подобная размытость границ Церкви, пренебрежительное отношение к роли священноначалия и законам свойственна для сторонников экуменизма, с которым раскольники на словах борются, а на деле действуют в совершенно экуменической парадигме неопределимости церковных границ, предпочтения своего личного духовного чувства церковному авторитету, попытки внедрить демократию, (выдавая её за соборность), в иерархичную структуру Церкви.

Не разделяющая подобные заблуждения экуменизма Екатеринбургская епархия требует от своих священников чёткого понимания границ Церкви и следования им. 17 сентября 2020 года протоиерей Георгий Бусыгин направил в Екатеринбургскую епархию письмо, где написал, что не разделяет крайностей позиции Н.В. Романова и поминает Святейшего Патриарха и своего правящего архиерея. Однако информация о непрекращающихся контактах протоиерея Георгия Бусыгина с Н.В. Романовым продолжала поступать, что вызывало подозрение в двоедушии, обмане, беспринципности и лукавстве со стороны протоиерея Георгия Бусыгина. Считая, что ложь и лукавство — качества для пастыря недопустимые, и дабы выяснить подлинное отношение протоиерея Георгия Бусыгина к деятельности раскола Н.В. Романова и степень вовлечённости в этот раскол, Екатеринбургская епархия вызвала протоиерея Георгия Бусыгина на заседание епархиального церковного суда для дачи объяснений по означенному вопросу. Он обвинялся в нарушении 4 правила Антиохийского Собора, которое гласит следующее: «Если какой-нибудь епископ, изверженный от сана Собором, или пресвитер, или диакон — своим епископом, дерзнет совершить какую-либо священную службу: епископ ли по прежнему своему обычаю, или пресвитер, или диакон, — то таковому отнюдь не позволяется, на другом Соборе, ни надежду восстановления в прежний чин иметь, ни до принесения оправдания допущенным быть. Но и все, сообщающиеся с ним, да будут отлучены от Церкви, и особенно тогда, когда, зная осуждение, произнесенное против вышереченных, дерзнут иметь общение с ними». (Стоит дополнительно обратить внимание на то, что этим правилом обличается ложь Н.В. Романова, считающего обязательным рассмотрение его дела собором, а потому не признающего каноничность своего извержения. Как видно из этого правила, суд Собора предполагается для епископа, а для пресвитера и диакона — достаточно извержения властью одного своего правящего епископа).

Учитывая серьезность обвинений и тяжесть наказания за нарушение Церковного единства и мира, Екатеринбургская епархия, вызывая протоиерея Георгия Бусыгина на епархиальный церковный суд, ожидала от него правдивой и доверительной беседы и готовности привести свою пастырскую деятельность в соответствие с церковными правилами, что дало бы ему возможность нести своё послушание настоятеля и далее. Однако протоиерей Георгий Бусыгин в последний момент на епархиальный церковный суд не явился, чем показал своё нежелание диалога, неспособность слышать иную позицию, кроме своей собственной.

За проявленное неуважение к своему священноначалию, за попытку скрыть своё подлинное отношение к расколу Н.В. Романова — формально находясь внутри Русской Православной Церкви, а на деле предательски разрушая её расколом изнутри — протоиерей Георгий Бусыгин был 2 ноября 2020 года по представлению епархиального церковного суда освобожден от должности настоятеля и до окончания следствия запрещён в священнослужении. На следующий день после своего отстранения от должности и запрещении в священнослужении протоиерей Георгий Бусыгин, наконец, сказал правду и 3 ноября 2020 года направил в адрес своего правящего архиерея митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла обращение, где говорил, что прекращает гласное поминовение своего священноначалия: «Сейчас не могу даже совместно молиться с Вами».

Будучи освобожденным от должности настоятеля храма, запрещенным в священнослужении, а потом и открыто разорвавшим духовную связь с Русской Православной Церковью, протоиерей Георгий Бусыгин, конечно, не имел никаких оснований служить в храме, принадлежащем Русской Православной Церкви. Екатеринбургская епархия не могла позволить протоиерею Георгию Бусыгину совершать в Божием храме беззаконные, безблагодатные, то есть, по сути, пародийные богослужения, поддерживать и распространять раскол. А потому, назначив в храм святой блаженной Ксении Петербургской нового настоятеля, убедилась, что его служению не будет угрожать месть прежнего настоятеля протоиерея Георгия Бусыгина, чья раскольническая деятельность к его неудовольствию была разоблачена.

Екатеринбургская епархия и впредь будет придерживаться этой позиции — вести диалог с теми, кто его хочет; учить тех, кто способен учиться; доводить свою позицию до тех, кто способен слышать; с терпением ждать тех, кому надо время, чтобы понять; просвещать тех, кто ищет истины; но немедленно отсекать тех, кто захочет осквернить Церковь расколом и с праведным гневом отвращаться предателей.

Русская линия