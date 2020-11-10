Протоиерей Андрей Ткачёв: «Если человек религиозен, то самое идеальное — это заключение брака между людьми одной религии. Тут двух мнений быть не может»

В Духовном управлении мусульман РФ вынесли заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий, сообщает Интерфакс.

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи — ИФ), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в заключении, опубликованном во вторник на сайте организации.

По мнению муфтиев, в брак с мусульманином может вступить лишь та иноверка, которая готова отказаться от своей прежней веры и выражает готовность следовать предписаниям Корана.

Между тем, исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманами, а одна, самая распространённая в России — ханафитская, разрешает.

«Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная Церковь стала делать заявления от имени всех христиан», — заметил исламовед.

По его словам, тема браков с иноверцами действительно один из серьезных вопросов, поскольку многие мусульмане в России вступали в брак с христианками. «Тот же покойный Валиулла Якупов (заместитель муфтия Татарстана — ИФ) имел жену-христианку, и целый ряд мусульманских деятелей имеют жён, которые не сменили религию. Подобное решение ДУМ РФ способно создать проблемы», — считает Силантьев.

В то же время известный православный священник Андрей Ткачёв считает, что не только мусульманам хорошо бы вспомнить о серьёзности этих вопросов, но и христианам не забывать о своей вере, сообщает Газета.Ru.

«Если человек религиозен, то самое идеальное — это заключение брака между людьми одной религии. Тут двух мнений быть не может. Мусульмане поступили по-простому, в духе своего верования. У нас раньше такая строгость тоже была. Православный человек должен был заключать брак только с православным. Сейчас мы стали мягковатыми, как растаявшее мороженое. Есть ситуации — их тысячи, когда нужно быть толерантными к другим. Но есть и такие ситуации, когда нужно быть тверже и принципиальнее. Возможно, нам тоже с брачным вопросом следует так же поступить, вернуться к строгости и твёрдости. Почему бы нет? По крайней мере, над этим стоит подумать», — отметил отец Андрей.

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