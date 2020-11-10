Русская линия
Сводка новостей от 10 ноября 2020

Протоиерей Андрей Ткачёв: «Если человек религиозен, то самое идеальное — это заключение брака между людьми одной религии. Тут двух мнений быть не может»
Известный православный священник прокомментировал запрет на межконфессиональные браки со стороны Духовного совета мусульман РФ…

Протоиерей Андрей ТкачёвВ Духовном управлении мусульман РФ вынесли заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий, сообщает Интерфакс.

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи — ИФ), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в заключении, опубликованном во вторник на сайте организации.

По мнению муфтиев, в брак с мусульманином может вступить лишь та иноверка, которая готова отказаться от своей прежней веры и выражает готовность следовать предписаниям Корана.

Между тем, исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев пояснил, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманами, а одна, самая распространённая в России — ханафитская, разрешает.

«Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная Церковь стала делать заявления от имени всех христиан», — заметил исламовед.

По его словам, тема браков с иноверцами действительно один из серьезных вопросов, поскольку многие мусульмане в России вступали в брак с христианками. «Тот же покойный Валиулла Якупов (заместитель муфтия Татарстана — ИФ) имел жену-христианку, и целый ряд мусульманских деятелей имеют жён, которые не сменили религию. Подобное решение ДУМ РФ способно создать проблемы», — считает Силантьев.

В то же время известный православный священник Андрей Ткачёв считает, что не только мусульманам хорошо бы вспомнить о серьёзности этих вопросов, но и христианам не забывать о своей вере, сообщает Газета.Ru.

«Если человек религиозен, то самое идеальное — это заключение брака между людьми одной религии. Тут двух мнений быть не может. Мусульмане поступили по-простому, в духе своего верования. У нас раньше такая строгость тоже была. Православный человек должен был заключать брак только с православным. Сейчас мы стали мягковатыми, как растаявшее мороженое. Есть ситуации — их тысячи, когда нужно быть толерантными к другим. Но есть и такие ситуации, когда нужно быть тверже и принципиальнее. Возможно, нам тоже с брачным вопросом следует так же поступить, вернуться к строгости и твёрдости. Почему бы нет? По крайней мере, над этим стоит подумать», — отметил отец Андрей.

Русская линия

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Протоиерей Андрей Ткачёв: «Если человек религиозен, то самое идеальное — это заключение брака между людьми одной религии. Тут двух мнений быть не может»
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