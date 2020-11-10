Целый ряд членов Синода Кипрской Церкви заявили, что не допустят украинских раскольников в свои епархии и не будут сослужить Архиепископу Хризостому…

Митрополит Тамасосский Исаия: Отныне мы не можем сослужить с Архиепископом Кипрским Хризостомом, так как он поминает раскольника

Члены Священного Синода Кипрской Православной Церкви прекращают сослужение с Архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания ПЦУ. Об этом заявил митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий ресурс Philenews.

Архиерей подчеркнул, что все несогласные с поминовением Епифания как предстоятеля не будут с ним сослужить, если он прибудет на Кипр по приглашению Архиепископа. По его словам, сейчас Кипрская Церковь находится перед лицом потенциального раскола, и будет ли нормализована ситуация — зависит от Архиепископа Хризостома.

Он пояснил, что Кипрский Предстоятель может созвать Священный Синод для обсуждения ситуации с признанием Епифания, и напомнил, что четыре митрополита уже публично просили об этом.

Однако, отметил митрополит Исаия, из заявлений Архиепископа Хризостома следует, что он готов выносить на рассмотрение Синода только те вопросы, по которым, как он сам считает, будет иметь большинство голосов.

«Мы не согласны с таким менталитетом, который ведёт к индивидуальным действиям, далеким от коллективности, которую должен иметь Священный Синод, который принимает коллективные решения», — сказал митрополит Тамасосский, добавив, что «это не означает, что мы хотим, чтобы всегда совершались наши желания».

Что касается сослужения с Архиепископом Хризостомом, кипрский архиерей заявил, что не может сослужить с кем-либо, кто поминает Епифания, поскольку это означало бы, что он признает того, кто не был рукоположен должным образом.

«Я также не могу сослужить с Епифанием или его сопровождающими или позволить им преподносить Святые Таинства верующим. Я не могу позволить им войти в мою митрополию», — сказал митрополит Исаия, добавив, что это не проявление прихоти или эгоизма, а нежелание конфликтовать со своей иерархической совестью.

Отвечая на вопрос о позиции, которую должна занять Церковь Кипра, он сказал, что, хотя он не согласен, было бы лучше продолжать сохранять нейтралитет, чтобы дать больше времени для поиска приемлемого решения.

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