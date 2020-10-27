Прошедшие на Украине региональные выборы показали, что политическое поле в стране сегодня расчерчено по-новому. Отношения между собой выясняли три партии: партия Зеленского, «Оппозиционная платформа — За жизнь» и партия Порошенко. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

25 октября на Украине прошли местные выборы. Как заявили в ЦИК, официальные результаты обещают обнародовать лишь к 6 ноября, но экзит-полы уже дают приблизительные итоги.

«Главный итог выборов на Украине — достаточно прогнозируемый провал партии власти, — сказал Михаил Погребинский в интервью газете „Взгляд“. — Во всех крупных городах представители „Слуги народа“ не вошли даже в число лидеров голосования на должности мэров. И это очень серьёзное поражение. Неплохие результаты партии Зеленского в центральной части Украины все равно не дают возможности определять политику в местных советах».

Что касается Киева, то здесь назревает сенсация, продолжил собеседник. Действующий мэр Владимир Кличко изначально не имел конкурентов, но ему не удалось набрать 50% голосов, что приведет к проведению второго тура.

«И туда, по предварительным данным, проходит экс-глава Киева Александр Попов, которого в свое время обвиняли в избиении люди на так называемом Евромайдане. Его результат на выборах можно расценивать как элемент выздоровления украинского общества, потому что Попов более толковый и сильный руководитель, чем Кличко. Однако до официального подсчета голосов говорить о его попадании во второй тур преждевременно», — сказал Погребинский.

«Второй важный итог голосования заключается в том, что Украина вернулась к ситуации, когда восток и юг голосуют за одну политическую силу, в данном случае это „Оппозиционная платформа — За жизнь“ (ОПЗЖ), а запад — за другую, то есть за партию „Европейская солидарность“ Петра Порошенко. В центре страны население настроено более нейтрально и голосует за партию Зеленского. Но мы понимаем, что по факту „Слуга народа“ идейно очень приблизилась к партии Порошенко. Тем не менее, сейчас уместно говорить о возврате Украины к прошлой жизни, отходу от устоявшейся монополии националистов и „партии войны“. Это внушает сдержанный оптимизм», — отметил политолог.

«Успех, скажем так, „партий мэров“, то есть чисто региональных проектов — это тоже важный тренд состоявшихся выборов», добавил Погребинский. «У населения есть недоверие к общеукраинской политике, и это заставляет людей активнее поддерживать местных руководителей, несмотря на коррупцию. Все воруют, но мусор вывозится, дороги чинятся. И поддержку получают даже такие негодяи, как мэр Днепропетровска Борис Филатов, который когда-то сказал про сторонников независимости Крыма: „Этим мразям надо пообещать все что угодно, а вешать их будем потом“. Он тоже вышел во второй тур и, скорее всего, останется мэром даже несмотря на то, что две трети жителей Днепропетровска настроены отнюдь не националистически», — спрогнозировал Погребинский

«Что касается Юлии Тимошенко и Анатолия Шария, то они получили кое-что в центре страны, но успехом это назвать нельзя. „Батькивщина“ — это тоже, по сути, „партия войны“, и какая-то часть электората по-прежнему её поддерживает. Но её результат нельзя сравнивать с успехами ОПЗЖ и „Европейской солидарности“, которые оказались главными победителями на этих выборах», — резюмировал киевский политолог.

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